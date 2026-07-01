АРДА се раздели с нападател

Нападателят Патрик Луан и ПФК АРДА прекратиха своя договор. След среща със спортния директор Ивайло Петков двете страни решиха да прекратят взаимоотношенията по взаимно съгласие.

Патрик Луан дойде преди една година в АРДА и изигра 31 мача, в които отбеляза 2 гола.

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Ръководството на клуба благодари на Патрик Луан за времето, през което той бе част от отбора и му пожелава успех в неговата кариера.

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