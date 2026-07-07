Арда с равенство срещу вицешампиона на Израел

Арда направи равенство 0:0 с израелския вицешампион Бейтар Йерусалим в последен приятелски мач по време на лятната подготовка.

Срещата се игра в София и беше закрита за представителите на медиите.

Възпитаниците на Александър Тунчев регистрираха една победа срещу Рилски спортист и две загуби от пловдивските Ботев и Локо по време на своята подготовка.

Локомотив (Пд) спечели проверката срещу Арда след два гола през втората част

Арда започва новия сезон с двубой като гост срещу Септември (София) на 18 юли.

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