Арда с равенство срещу вицешампиона на Израел

Арда направи равенство 0:0 с израелския вицешампион Бейтар Йерусалим в последен приятелски мач по време на лятната подготовка.
Срещата се игра в София и беше закрита за представителите на медиите.
Възпитаниците на Александър Тунчев регистрираха една победа срещу Рилски спортист и две загуби от пловдивските Ботев и Локо по време на своята подготовка.
Локомотив (Пд) спечели проверката срещу Арда след два гола през втората част
Арда започва новия сезон с двубой като гост срещу Септември (София) на 18 юли.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google