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  3. Арда с равенство срещу вицешампиона на Израел

Арда с равенство срещу вицешампиона на Израел

  • 7 юли 2026 | 13:17
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Арда направи равенство 0:0 с израелския вицешампион Бейтар Йерусалим в последен приятелски мач по време на лятната подготовка.

Срещата се игра в София и беше закрита за представителите на медиите.

Възпитаниците на Александър Тунчев регистрираха една победа срещу Рилски спортист и две загуби от пловдивските Ботев и Локо по време на своята подготовка.

Локомотив (Пд) спечели проверката срещу Арда след два гола през втората част
Локомотив (Пд) спечели проверката срещу Арда след два гола през втората част

Арда започва новия сезон с двубой като гост срещу Септември (София) на 18 юли.

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