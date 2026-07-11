Ковънтри взе нападател на Бърнлия

Френският национал за младежи Лум Чауна официално е футболист на Ковънтри. Крилото се присъединява към новака в английския елит с договор за пет години, съобщава авторитетното френско издание „Екип“.

Welcome to the City, Loum. 💎 — Coventry City (@Coventry_City) July 11, 2026

С този трансфер 22-годишният футболист ще продължи да се състезава в Премиър лийг, след като досегашният му клуб Бърнли изпадна в Чемпиъншип. В новия си отбор Чауна ще бъде под ръководството на мениджъра Франк Лампард.

New threads. 💧 — Coventry City (@Coventry_City) July 11, 2026

Преди да пристигне в Англия, фланговият нападател натрупа опит в италианския Лацио, за който записа 32 мача, три гола и една асистенция. Кариерата му преминава още през отборите на Страсбург, Рен и Дижон. За младежкия национален отбор на Франция той има 10 изиграни срещи и едно попадение.

„Ще допринеса с енергия, решителност и лидерство. Играл съм в Лига 1, Серия А и Висшата лига, която е най-силното първенство в света. Натрупах сериозен опит за моята млада възраст“, заяви Чауна пред медиите.

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