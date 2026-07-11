Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бърнли
  3. Ковънтри взе нападател на Бърнлия

Ковънтри взе нападател на Бърнлия

  • 11 юли 2026 | 22:06
  • 302
  • 0
Ковънтри взе нападател на Бърнлия

Френският национал за младежи Лум Чауна официално е футболист на Ковънтри. Крилото се присъединява към новака в английския елит с договор за пет години, съобщава авторитетното френско издание „Екип“.

С този трансфер 22-годишният футболист ще продължи да се състезава в Премиър лийг, след като досегашният му клуб Бърнли изпадна в Чемпиъншип. В новия си отбор Чауна ще бъде под ръководството на мениджъра Франк Лампард.

Преди да пристигне в Англия, фланговият нападател натрупа опит в италианския Лацио, за който записа 32 мача, три гола и една асистенция. Кариерата му преминава още през отборите на Страсбург, Рен и Дижон. За младежкия национален отбор на Франция той има 10 изиграни срещи и едно попадение.

„Ще допринеса с енергия, решителност и лидерство. Играл съм в Лига 1, Серия А и Висшата лига, която е най-силното първенство в света. Натрупах сериозен опит за моята млада възраст“, заяви Чауна пред медиите.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Холанд вдъхнови младите родители в Перу! Над 500 новородени бяха кръстени на норвежеца

Холанд вдъхнови младите родители в Перу! Над 500 новородени бяха кръстени на норвежеца

  • 11 юли 2026 | 21:21
  • 757
  • 0
Ромеро отговори на Куртоа

Ромеро отговори на Куртоа

  • 11 юли 2026 | 20:43
  • 2308
  • 2
Четвъртфиналът на Англия може да донесе на британската икономика половин милиард лири

Четвъртфиналът на Англия може да донесе на британската икономика половин милиард лири

  • 11 юли 2026 | 19:50
  • 624
  • 0
Президентът на Франция ще бъде в Ню Йорк, ако "петлите" стигнат до финала

Президентът на Франция ще бъде в Ню Йорк, ако "петлите" стигнат до финала

  • 11 юли 2026 | 19:22
  • 309
  • 0
Германската футболна федерация обяви, че е постигнала съгласие с Юрген Клоп

Германската футболна федерация обяви, че е постигнала съгласие с Юрген Клоп

  • 11 юли 2026 | 18:16
  • 1460
  • 0
Почина бившият собственик на Челси Кен Бейтс

Почина бившият собственик на Челси Кен Бейтс

  • 11 юли 2026 | 18:02
  • 1543
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

България поведе, но загуби от Франция и е пред раздяла с Лигата на нациите

България поведе, но загуби от Франция и е пред раздяла с Лигата на нациите

  • 11 юли 2026 | 19:22
  • 19668
  • 105
Шок: почина национал на Южна Африка, представял тима на Мондиал 2026

Шок: почина национал на Южна Африка, представял тима на Мондиал 2026

  • 11 юли 2026 | 16:06
  • 41090
  • 29
Лудогорец взима под наем крило на Ботафого, клауза задължава "орлите" да го откупят

Лудогорец взима под наем крило на Ботафого, клауза задължава "орлите" да го откупят

  • 11 юли 2026 | 17:50
  • 11522
  • 14
Мощта на Холанд и Норвегия застава на пътя на мечтата на Англия и Хари Кейн

Мощта на Холанд и Норвегия застава на пътя на мечтата на Англия и Хари Кейн

  • 11 юли 2026 | 10:51
  • 11692
  • 25
Лудогорец решава за треньора до няколко часа - обявява го в понеделник

Лудогорец решава за треньора до няколко часа - обявява го в понеделник

  • 11 юли 2026 | 12:25
  • 12178
  • 33
Нов драматичен успех за Аржентина или Швейцария ще напише история?

Нов драматичен успех за Аржентина или Швейцария ще напише история?

  • 11 юли 2026 | 12:02
  • 6301
  • 31