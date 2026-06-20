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Бързо уволненият от Айнтрахт Риера: Престоят ми в клуба бе едно голямо недоразумение

  • 20 юни 2026 | 17:35
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Бившият вече старши треньор на Айнтрахт (Франкфурт) Алберт Риера нарече престоя си в германския клуб едно "голямо недоразумение".

Айнтрахт уволни своя треньор, след като се размина с евротурнирите
Айнтрахт уволни своя треньор, след като се размина с евротурнирите

"Просто не бяхме един за друг. Бях на грешното място в грешното време", каза Риера пред словенския канал Спортклуб.

Испанецът бе назначен на треньорския пост във Франкфурт през февруари, заменяйки Дино Топмьолер, но след края на сезона бе освободен от поста си, след като Айнтрахт не успя да се класира за европейските клубни турнири за пръв път в последните шест години.

"Не знам дали някой друг щеше да се справи по-добре от мен. Никога няма да можем да разберем", добави той.

Риера заяви, че е работел добре със спортния директор Маркус Кроше, но не би взел нито един от настоящите играчи на Айнтрахт в следващия клуб, в който работи. Според него дори играчите на словенския Целье, където той работеше преди това, са по-класни от тези, с които е работил в германския клуб.

Ади Хютер се връща в Айнтрахт (Франкфурт)
Ади Хютер се връща в Айнтрахт (Франкфурт)

"Политиката във Франкфурт е такава, че треньорът няма думата при избора на играчите. Това не бе правилното място за мен и ми бе ясно, че съвместната ни работа няма да продължи дълго", обясни Риера. Айнтрахт вече назначи заместник на испанеца и това е бившият наставник на отбора Ади Хютер, който през миналия сезон води Монако, но бе освободен.

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Снимки: Imago

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