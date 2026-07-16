В Ълстър ЦСКА ще довършва започването

Слушай на живо: Дери Сити - ЦСКА

ЦСКА гостува на Дери Сити в реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят на стадион "Брандиуел" ще започне в 20:30 часа с първия съдийски сигнал на 31-годишния Ясмин Саботич от Люксембург. Първата среща в София завърши 3:2 за носителя на Sesame Купа на България.

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Победителят от двойката ще се изправи във втория квалификационен кръг на втория по сила европейски клубен турнир срещу продължилия напред от сблъсъка Карабах - Вестри. Азербайджанският вицешампион срази с 3:0 исландците в първия мач. Загубилият пък ще потегли към Лига на конференциите.

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В първия мач на "Васил Левски" ЦСКА имаше превъзходство през почти цялото време, но грешки в защитата позволиха на момчетата на Северна Ирландия да мушнаха две топки в мрежата на Фьодор Лапоухов - чрез 35-годишния Лиъм Бойс и Джеймс Олайинка. Иначе армейците зарадваха около 15 000 свои привърженици по трибуните със страхотни попадения, дело на Йоанис Питас (2) и Бруно Жордао.

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В състава на Христо Янев за двубоя в Ълстър отново отсъства Макс Ебонг, след като полузащитникът от Беларус пропусна първата среща заради наказание. Сега той и вратарят Лапоухов са извън строя, защото не получиха визи за Великобритания. Така под рамката ще застане Димитър Евтимов. На линия е и Джеймс Ето'о, който се включи малко по-късно в подготвителния период на "червените" заради контузия. Наред с европейските мачове ЦСКА трябва да мисли вече и за новия сезон в efbet Лига - след четири дни грандът от Борисовата градина гостува на Славия.

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Около мача на "Брандиуел" се създаде леко напрежение, свързано с екипировката на двата тима, като в крайна сметка Дери Сити не отстъпи и ще използва своите титулярни цветове, което пък ще наложи армейците да правят комбинация от своя титулярен и своя резервен екип. "Червените" ще излязат с черни фланелки, като феновете на тима правят асоциация с победите срещу Ливърпул и Байер (Леверкузен) през 2005 г.

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В историята на съперничеството между Дери Сити и ЦСКА лежат двете срещи отпреди 17 години, когато българският отбор си опече работата с гол на натурализирания бразилец Маркиньос. Плюс за футболистите от Северна Ирландия, които се състезават в започналия още през февруари шампионат на Ейре, е, че са в игрови ритъм. За момчетата на Янев двубоя довечера ще е вторият официален през новата кампания.

Добро настроение на официалната тренировка на ЦСКА в Лондондери

Дери Сити - ЦСКА

Съдия: Ясмин Саботич (Люксембург)

Начало: 20:30 часа

Стадион: "Брандиуел", Лондондери

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Северна Ирландия

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