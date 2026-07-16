Треньорът на Дери Сити: С цялото ми уважение към ЦСКА, но те не са Барселона

Слушай на живо: Дери Сити - ЦСКА

Треньорът на Дери Сити Тиърнан Линч сподели, че отборът му няма от какво да се страхува преди реванша от първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу ЦСКА на "Брандиуел" тази вечер. Той напомни на играчите си, че макар "армейският" тим да заслужава уважение, "това не е Барселона".

Северноирландците изостават с 2:3 след първия мач на стадион "Васил Левски" преди седмица. Въпреки това Линч вярва, че сблъсъкът остава напълно отворен и Дери трябва да подходи към реванша с вяра, а не със страх.

ЦСКА трябва да внимава - Дери Сити "ужилва" българите на "Брандиуел"

"Няма да седя тук и да демонстрирам арогантност, защото не мисля, че сме постигнали достатъчно за това", започна наставникът на Дери. "Това, което трябва да направим, е да разберем зоните, в които смятаме, че можем да ги затрудним, след като вече имаме малко повече познания за техния състав."

"Технически те са много добър отбор. Имат наистина добри футболисти и представляват сериозна заплаха. Имаше няколко играчи, които очаквахме да играят, но не го направиха. Вероятно бяхме изненадани от схемата, по която играха. Не беше тази, която очаквахме", добави той.

В Ълстър ЦСКА ще довършва започнатото

"Така че кой знае какво ще ни предложат в четвъртък. Има няколко елемента в нашата игра, които трябва да подобрим. Трябва да покажем малко повече увереност и спокойствие. Надявам се, че у дома, с подкрепата на нашите фенове и сплашващия фактор, който според мен "Брандиуеил" ще донесе, ще влезем в мача с много вяра."

"Ние сме там, където сме", каза Линч. "Двата отбора и клубове - всичко, което трябва да направите, е да погледнете новия стадион, който са построили. Разликата в размера и статута на клуба, както и в заплатите и паричната стойност, която върви с това, но когато стъпиш на терена, е 11 срещу 11. Продължавам да се опитвам да казвам това на играчите - с цялото ми уважение към ЦСКА, но това не е Барселона."

Христо Янев: Всички искаме да продължим - това е най-важната цел

"Видяхме през последните 30 минути от мача в четвъртък вечер, че можем да играем на това ниво и да се състезаваме на това ниво. Наистина е важно да не проявяваме неуважение, но също така е важно да се опитаме да наложим нашата игра.

Определено има неща, които смятаме, че можехме и трябваше да направим по-добре. Трябва също да помните, че за много от нашите играчи това беше първият им мач в Европа. Сега, когато това напрежение е свалено от плещите ни, не мисля, че има огромен натиск върху нас. Мисля, че можем да излезем и да се насладим на мача пред собствените си фенове. Докато даваме 100 процента, мисля, че ще се справим."

25

"Определено има зони, в които смятаме, че можем да ги затрудним, и без съмнение ще им създадем проблеми. Що се отнася до мен, всичко е в нашите ръце. Последният гол ни даде някаква основа. Нещо, за което да се хванем и да ги преследваме. Просто трябва да управляваме мача."

Линч се надява феновете на Дери да създадат плашеща атмосфера. Той знае, че играчите му трябва да устоят на изкушението да се хвърлят в атака от първата минута, тъй като не искат да загубят сблъсъка в ранните етапи.

25

"Феновете ще бъдат там и атмосферата ще бъде наелектризираща. Ще искаш да се хвърлиш в атака и да ги притиснеш. Трябва да управляваме тази ситуация. Не можеш да спечелиш мача в първите 10 минути, но можеш да го загубиш. Трябва да играем както с главите си, така и със сърцата си. Сплашващият фактор, който техните фенове донесоха, и колко шумни бяха те... Мисля, че нашите момчета се справиха с това брилянтно.

Изключително важно е нашите фенове да отвърнат със същото. Това е по-малък стадион, по-тесен, директно пред лицето ти и мисля, че колкото по-заплашителна атмосфера създадем, толкова по-добре ще бъде за нас."

Питас: Няма да е леко, но амбициите ни са големи

Дери ще приветства завръщането на Адам О'Райли след наказание, както и на Брандън Флеминг, докато повечето фенове на "гражданите" ще видят за първи път новите попълнения Елис Чапман, Кристи Гроган и Ник Туиск. Гавин Уайт също се завърна към тренировките, но е малко вероятно да вземе участие, а Карл Уинчестър отново ще пропусне мача поради контузия.

"Джеймс Кларк не тренира днес", потвърди Линч. "Той беше на терена за възстановяване. Днес ще мине скенер. Ако е здрав, определено ще бъде в групата, както и Адам и Брандо. Така че е добре да имаме такива играчи обратно.

Очевидно няколко от новите играчи не са на разположение и сме много внимателни с физическото състояние на някои от тези, които пристигнаха. Така че има известно жонглиране, което е малко разочароващо от наша страна, защото вероятно бихме направили нещата малко по-различно, ако всичко беше наред. За съжаление, не е", завърши наставникът на северноирландския отбор.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google