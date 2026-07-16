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Здравков, Вълков и Горанов очакват победа за ЦСКА

  • 16 юли 2026 | 20:38
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Слушай на живо: Дери Сити - ЦСКА

Бившите футболисти на ЦСКА Радослав Здравков, Марио Вълков и Красимир Горанов очакват победа за тима на Христо Янев срещу Дери Сити в Лига Европа.

Дери Сити 1:0 ЦСКА, съдията прекрати мача заради меле и прибра двата отбора в съблекалнята
Дери Сити 1:0 ЦСКА, съдията прекрати мача заради меле и прибра двата отбора в съблекалнята

Тримата говориха преди първия съдийски сигнал за страницата във "Фейсбук" на ветераните на армейците - Червени Армейски Легенди.

Феновете на ЦСКА тръгнаха към стадиона! Агитката на "червените" е готова за мача
Феновете на ЦСКА тръгнаха към стадиона! Агитката на "червените" е готова за мача

Както е известно, наскоро "червените" от Борисовата градина възобновиха дейността на организацията на ветераните с тържество във Военния клуб в София.

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