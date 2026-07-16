От ЦСКА: Евробоецът излиза на сцената!

Слушай на живо: Дери Сити - ЦСКА
Тази вечер, от 20:30 часа българско време, ЦСКА гостува на Дери Сити в среща реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа. "Червените" имат преднина от един гол, след като спечелиха първия двубой в София с 3:2.
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Днес футболистите на Христо Янев трябва да направят всичко възможно, за да затвърдят, че са по-класният отбор, и да се класират към следващата фаза на втория по сила европейски клубен турнир. "Армейците" ще бъдат без двама от основните си играчи - Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг, които не получиха необходимите визи за пътуване до Северна Ирландия.
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