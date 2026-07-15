Добро настроение на официалната тренировка на ЦСКА в Лондондери

Слушай на живо: Дери Сити - ЦСКА

ЦСКА проведе официалната си тренировка преди утрешния реванш срещу Дери Сити от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Първите 20-ина минути от заниманието на "армейците" на стадион "Райън Макбрайд Брендиуел" бяха излъчени на живо в Sportal.bg.

Христо Янев: Всички искаме да продължим - това е най-важната цел

Играчите демонстрираха добро настроение 24 часа преди началото на мача, който ще бъде ръководен от Ясмин Саботич. Теренът на спортното съоръжение е в отлично състояние, което е предпоставка за качествен футбол от двата отбора.

"Червените" имат крехък аванс след първата среща в София. Тимът на Христо Янев спечели с 3:2 и сега трябва да довърши това, което започна преди седмица. Лошата новина за 31-кратните шампиони е, че двама от основните футболисти - Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг, не получиха необходимите визи за пътуване до Северна Ирландия и останаха в България.

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Снимки: Startphoto