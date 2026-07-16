Пилотите ще обсъдят с ФИА противоречивия финал на "Силвърстоун"

Пиер Гасли разкри, че пилотите от Формула 1 ще обсъдят с ФИА финала на състезанието във Великобритания, което завърши зад кола за сигурност. Разговорите ще се проведат в четвъртък вечер преди Гран При на Белгия.

Гасли саркастично аплодира от кокпита си, докато пресичаше финалната линия на „Силвърстоун“, видимо разочарован от противоречивия край на надпреварата. Пилотът на Алпин, който завърши десети, беше сред няколкото състезатели, останали раздразнени от антиклиматичния завършек на надпреварата, след като късния инцидент на Макс Верстапен предизвика излизането на колата за сигурност, която остана на пистата до края.

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След състезанието от ФИА обясниха, че съобщението „Колата за сигурност се прибира в тази обиколка“ е било показано погрешно поради софтуерна грешка, което за кратко е породи надежди за рестарт, преди да бъде коригирано. Съгласно член Б5.13.5 от правилника за колата за сигурност, трябва да бъде завършена една пълна обиколка след процедурата по връщане на затворените с обиколка болиди. Тъй като тази обиколка съвпадна с последната от предвидените 52, не е имало законова възможност състезанието да бъде подновено преди карирания флаг.

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Шарл Леклер спечели победата за Ферари пред Джордж Ръсел и Люис Хамилтън, но начинът, по който състезанието завърши, предизвика освирквания от феновете по трибуните и остри критики от страна на падока.

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Запитан дали е могъл да се справи по-добре със ситуацията, Гасли заяви пред избрани медии: „Аз съм състезател и очевидно смятам, че доколкото е възможно, никога не е добре за никого, на пистата или извън нея, едно състезание да завършва зад кола за сигурност.



„Така че, да, бях малко разочарован от ситуацията. В онзи момент нямах цялата информация. Впоследствие разбрах защо нещата се случиха по този начин.



„Но мисля, че всички сме съгласни, че в бъдеще в идеалния случай не трябва да имаме ситуация, в която състезанието на практика завършва зад кола за сигурност по такъв начин. Не мисля, че това изглежда добре нито за нас, нито за вас [медиите].“

Eau Rouge and Raidillon 🤩



A mighty section of corners, through the years at Spa! 👀#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/96SqmkFWyh — Formula 1 (@F1) July 16, 2026

Гасли потвърди, че въпросът ще бъде повдигнат директно пред официалните лица на следващата среща на пилотите, като 30-годишният французин е нетърпелив да се намери практично решение, което да предотврати повторение на подобна ситуация. Срещата ще се проведе днес, в края на медийния ден, преди състезателния уикенд на пистата „Спа“. Гасли вярва, че както пилотите, така и ФИА ще искат да намерят решение, за да се избегнат бъдещи финали като този на „Силвърстоун“.

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Обсъждайки дали има идеи, които да предложи за избягване на финал зад кола за сигурност, Гасли обясни: „Да, сигурен съм, че ще го обсъдим с пилотите на срещата тази вечер. Ще се опитаме да намерим начин тези решения да се взимат по-бързо или просто да се даде на състезателния директор по-ефективен начин за рестартиране на състезанието, само за да се избегне тази ситуация.



„Сигурен съм, че и те не са доволни от това, а от моя страна, като състезател, ако ме попитате: „Искаш ли да се състезаваш още една обиколка и да получиш шанс да спечелиш няколко позиции?“, винаги ще се радвам да го направя. Така виждам аз състезанията.“

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Снимки: Gettyimages