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Дейвид Култард призова ФИА да се фокусира върху шоуто след финала на Гран При на Великобритания

  • 7 юли 2026 | 14:00
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Бившият пилот от Формула 1 Дейвид Култард настоя ФИА да даде приоритет на „развлекателния аспект“ след разочароващия финал зад колата за сигурност по време на Гран При на Великобритания.

Състезанието на „Силвърстоун“ донесе първа победа за Шарл Леклер на емблематичната писта и общо 250-и успех за Ферари в Гран При. Въпреки това надпреварата бе лишена от вълнуващ завършек, след като късен инцидент на Макс Верстапен наложи излизането на колата за сигурност.

Въпреки надеждите за рестарт при зелен флаг, състезанието в крайна сметка приключи при контролирани условия.

В подкаста Up To Speed Култард заяви, че е трябвало да има известна гъвкавост в правилата, за да се запази фокусът върху шоуто. На въпрос дали Гран При е трябвало да завърши зад колата за сигурност, 13-кратният победител в състезания обясни: „Бих предпочел да не беше така.“

„Да, има правила и разпоредби, но ние сме в развлекателния бизнес и наистина трябва да се опитаме да запазим това като основен фокус.

„Разбира се, има правило, което гласи, че не можеш да рестартираш състезанието, ако изостаналите с обиколка коли са били пуснати да изпреварят в рамките на една обиколка преди финала. Но мисля, че този процес може да бъде ускорен. Наистина го мисля. След като колата за сигурност излезе, скоростта е неутрализирана. Да, колата за сигурност трябва да настигне лидера, но след като това стане, никой не изпреварва. Така че те могат да го направят много бързо“, добави той.

Макар да признава напрежението върху състезателния директор на ФИА, шотландецът е категоричен, че Формула 1 трябва да си извлече поуки от ситуацията. „Живеем и се учим“, заключи Култард. „Беше малко разочароващо, че не завършихме с еднообиколов спринт. Това щеше да е много по-добре, отколкото просто да се придвижим до финалната линия.“

След състезанието ФИА публикува следното изявление, за да изясни защо колата за сигурност остана на пистата до карирания флаг:

„Регламентът за периода на кола за сигурност, член Б5.13.5, гласи, че трябва да бъде завършена една обиколка след процедурата по пропускане на изостаналите. Този процес беше спазен от състезателните операции.

„Съобщението „Колата за сигурност се прибира в тази обиколка“ беше показано погрешно поради софтуерна грешка“, написаха от Централата.

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Снимки: Gettyimages

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