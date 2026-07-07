Тото Волф: Иска ми се в Абу Даби 2021 да бяха действали като на "Силвърстоун"

Гран При на Великобритания завърши зад колата за сигурност, за голямо разочарование на много фенове на „Силвърстоун“. Освирквания отекнаха по трибуните, въпреки че част от тази реакция беше предизвикана от комуникационна грешка.

Информационните екрани за кратко показаха съобщението „Колата за сигурност се прибира“, но по-късно това се оказа невярно. Впоследствие ФИА изясни, че съобщението никога не е трябвало да се появява и е било причинено от софтуерен проблем.

Ръководният орган също така потвърди в изявление, че са били спазени правилните процедури, по-конкретно член Б5.13.5, който гласи, че трябва да бъде завършена една допълнителна обиколка след процедурата по изпреварване на затворените с обиколка коли.

Lando is clearly a student of F1 history (and a cheeky chappy!) 😁#F1 #BritishGP pic.twitter.com/jdHOSWHw58 — Formula 1 (@F1) July 6, 2026

„Освен ако директорът на състезанието не сметне, че присъствието на колата за сигурност остава необходимо, след като съобщението „затворените с обиколка коли вече могат да изпреварват“ бъде изпратено до всички състезатели в съответствие с член Б5.13.4в, колата за сигурност ще се върне в бокса в края на следващата обиколка“, се посочва в спортния правилник.

Процедурите за колата за сигурност бяха затегнати след Гран При на Абу Даби през 2021 година, когато тогавашният състезателен директор Майкъл Маси рестартира надпреварата, след като позволи само на петте затворени с обиколка коли между претендентите за титлата Люис Хамилтън и Макс Верстапен да изпреварят колоната. Въпреки че настоящата процедура лиши феновете от вълнуваща битка в последната обиколка, Волф беше доволен, че правилникът е приложен коректно.

„Бих предпочел това да се беше случило през 2021 г. Тогава беше по-важно - пошегува се Волф пред медиите. - Но е добре, че правилникът беше спазен.



„Понякога това не води до най-вълнуващия финал. Със сигурност от гледна точка на спектакъла, всички биха искали да видят Люис с меки гуми срещу нас и може би в битка с Леклер.



„Но това е спорт. Шоуто следва спорта, а не обратното. Така че е добре, че ФИА взе това решение“, каза още Волф.

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В крайна сметка решението да не се рестартира състезанието осигури на Джордж Ръсел второ място и 18 ценни точки за шампионата. Докато Ферари привика Хамилтън в бокса за свежи гуми, Мерцедес избра да остане на пистата и да даде приоритет на позицията си.

Подобно на шефа на отбора си, Ръсел беше доволен, че процедурите са били спазени и заяви, че контролът на състезанието не трябва да третира края на надпреварата по-различно от период с кола за сигурност по-рано в състезанието.

Family first 😍



George made sure his loved ones would be with him to celebrate his first podium at Silverstone 🙌#F1 #BritishGP pic.twitter.com/NWuT44yj0n — Formula 1 (@F1) July 6, 2026

„Разбира се, жалко е всяко състезание да завършва зад кола за сигурност. Но тогава се връщаме към Абу Даби 2021 и просто така стоят нещата в състезанията.



„Никой не може да планира инцидент и начинът, по който Ф1 и ФИА се справят с него, не трябва да бъде по-различен в края на състезанието в сравнение с началото му.



„Очевидно имаше много разговори след Абу Даби 2021. Ако всъщност погледнете броя на състезанията, завършили зад кола за сигурност през последните 20 години, те всъщност не са много.



„Така че, както казах, жалко е, но какво да се прави? Не мисля, че трябва да е по-различно“, заяви Ръсел.

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Снимки: Gettyimages