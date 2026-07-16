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Какво се крие зад имената на завоите на "Спа"

  • 16 юли 2026 | 15:41
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Какво се крие зад имената на завоите на "Спа"

В навечерието на предстоящата Гран При на Белгия, официалният сайт на Формула 1 събра историята зад името всеки завой на легендарната писта „Спа“.

Подобно на други исторически трасета като тези в Монако и Силвърстоун, „Спа“ има множество запомнящи се имена на завои. Но какво означава всяко от тях? От стръмното изкачване, започващо с „О Руж“, до шикана „Автобусна спирка“ в края на обиколката, тук разглеждаме произхода на всеки завой.

Завой 1 – „Ла Сурс“

След изгасването на светлините пилотите ускоряват по късата права към „Ла Сурс“ – най-бавният завой на пистата. Той е ставал сцена на няколко плашещи инцидента в първата обиколка, като този през 2012 година. Името му е свързано с многобройните водни извори в региона – повтаряща се тема при завоите на „Спа“.

Завои 2/3/4 – „Ле Рейдийон де л'О Руж“

Тук може да настъпи объркване, тъй като „О Руж“ не се отнася за цялото емблематично изкачване. Името, означаващо „червена вода“, обхваща само долната част на хълма и повтаря името на поток, който минава под пистата. Високите залежи на желязо в почвата придават на водата характерен червен оттенък.

„Рейдийон“ (от френски „стръмна пътека“) е самият хълм и неговият връх, достигащ максимален наклон от 15%, за да създаде един от най-разпознаваемите завои във Формула 1. Да гледаш как пилотите се изстрелват нагоре е истински спектакъл, а през 2011 година Марк Уебър успя да направи дръзко изпреварване срещу Фернандо Алонсо именно тук.

Завои 5/6 – „Ле Комб“

След като изкачат хълма и прелетят по правата „Кемъл“ – вероятно в чест на белгийско село, но никой не е напълно сигурен – пилотите се отправят към шикана „Ле Комб“, което се превежда като „долините“ или „проломите“. Това може да означава, че пилотите вече са преминали най-високата точка на пистата и се спускат до края на обиколката. Тук през 2000 година Мика Хакинен направи зашеметяващо двойно изпреварване.

Завой 7 – „Малмеди“

Следва десният завой „Малмеди“, кръстен на белгийски град. Когато през 1920 година организаторите решават да проведат състезание в региона, те избират да очертаят писта по съществуващите пътища, свързващи Спа, Малмеди и Ставло.

Завой 8 – „Брюксел“

Този дълъг десен завой може да изглежда безкраен в мокрото време, което често съпътства състезанията на „Спа“. Днес той носи името на столицата на Белгия – Брюксел. Някои все още го наричат с алтернативното му име „Риваж“, което е и името на местно селце.

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Завой 9 – „Кривата на Джаки Икс“

Стигаме до един наистина спорен завой – номер 9. Години наред той е известен като „Завоят без име“, което не е съвсем вярно, тъй като преди това е бил наричан „Завоя на говорителя“ заради кулата, от която се е излъчвало състезанието.

През последните години той е преименуван в чест на легендарния белгийски пилот и многократен победител в Льо Ман Джаки Икс, който се състезава във Формула 1 между 1966 и 1979 и печели осем победи.

Завои 10/11 – „Пуон“

„Пуон“ може да се преведе грубо като „мястото, откъдето се черпи вода“ и препраща към богатите на желязо минерални извори, които привличат туристи в района от векове.

Пистата е претърпяла толкова много модификации през годините, че не е изненадващо, че много от завоите ѝ имат различни имена. Френскоговорящите понякога наричат тази секция „Дубъл Гош“, което означава „двоен ляв“ – доста разбираемо, тъй като се състои от две леви криви.

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Завои 12/13 – „Фан“

Официалното наименование на завои 12 и 13 е „Фан“, което отразява името на близкия природен резерват в Арденската гора. Тя заобикаля пистата и предлага спиращ дъха фон за състезанията.

Но, ако искате да се впишете сред местните, можете да го наречете „Пиф-Паф“ – френски жаргон за бързата смяна на посоката в шикана.

Завои 14/15 – „Кампус“ и „Кривата Пол Фрер“

Още един завой с различни имена. Този, който днес е известен като „Кампус“ (в чест на местния образователен център „Кампус Отомобил“), преди се е наричал „Ставло“ на името на близък град.

„Кривата Пол Фрер“ има по-ясен произход – тя е в чест на белгийски състезател и журналист, който участва в 11 Гран При през 60-те години, но може би е най-добре запомнен с победата си с Ферари в „24-те часа на Льо Ман“ през 1960 г.

Завои 16/17 – „Бланшимон“

Високоскоростните леви завои към края на обиколката са кръстени на ферма, която се е намирала близо до пистата, което засилва връзката на трасето с местните белгийски забележителности.

Завои 18/19 – „Автобусна спирка“

Някои го наричат „Автобусната спирка“, други предпочитат по-простото име „Шиканът“. Преди една от многобройните си реконструкции, тази последна напрегната част от пистата е била обществен път, когато не е имало състезания, и там се е намирала автобусна спирка.

Тя е премахната преди Гран При на Белгия през 2007, а самият шикан е леко изместен, за да се създаде повече пространство за пит-лейна и старт-финалната права.

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
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Снимки: Imago

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