Шарл Леклер иска да докаже, че победата му на "Силвърстоун" не е била случайна

Пилотът на Ферари Шарл Леклер настоява, че не се е съсредоточил просто върху спечелването на Гран При на Белгия, а иска да докаже, че представянето на тима на „Силвърстоун“ не е било еднократен проблясък.

Скудерията очакваше да изостава от Мерцедес на британската писта, но Люис Хамилтън успя да открадне полпозишъна в спринта от Кими Антонели и да завърши втори след пилота на Мерцедес. Самият Леклер се класира втори за основното състезание и водеше в 42 от общо 52 обиколки, за да грабне първата си победа от 2024 година насам.

Как победата на „Силвърстоун“ може да помогне на Шарл Леклер?

За успеха му помогна и повреда в предпазителя на колелото на Антонели, докато италианецът преследваше пилота на Ферари в заключителните обиколки. Въпреки това Леклер и Хамилтън завършиха на първо и трето място, което породи разговори за реалистична битка за титлата от страна на италианския отбор.

Ever wonder what it’s like to drive Eau Rouge? 😳🇧🇪 pic.twitter.com/w7e51rL5bX — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 16, 2026

Леклер обаче охлади очакванията за повторение на победата в Гран При на Белгия този уикенд. Вместо това той се фокусира върху възпроизвеждането на представянето и разбирането, които демонстрира в болида си, след като в петък вечерта на „Силвърстоун“ отключи огромен напредък в борбата с проблеми с баланса, от които страдаше.

Шарл Леклер обясни забележителната си трансформация на „Силвърстоун“

„Лично аз не се фокусирам върху това. Мисля, че ще се съсредоточа просто върху опита да намеря отново това усещане в колата“, отговори Леклер на въпрос дали може да се бори за победата на „Спа“.



„Ако имам това усещане в колата, уверен съм, че ще извлека максимума от нея. Ако не, тогава може да е по-трудно.



„Но що се отнася до крайния резултат, разбира се, ние като отбор полагаме изключително големи усилия, за да се борим и да предизвикаме Мерцедес. Очаквахме много труден уикенд на „Силвърстоун“. Мисля, че преди уикенда очаквахме дори още по-труден уикенд на „Спа“.



„Като се има предвид, че очевидно спечелихме [на „Силвърстоун“], може би сме малко по-близо, отколкото първоначално си мислехме. Но това тепърва трябва да се докаже и за целта трябва да разберем защо това беше изключително добър уикенд в сравнение с нашите очаквания.



„Така че ще се съсредоточим върху всичко това. Но лично аз няма да се фокусирам само върху победата, защото това би било грешен подход. Ще се съсредоточа върху процеса, за да постигна най-доброто усещане и да извлека максимума от този болид“, добави още монегаскът.

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages