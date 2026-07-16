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Звездата на Крайова: Със сигурност ще отстраним Левски

  • 16 юли 2026 | 12:18
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Слушай на живо: Левски - Дунав (Русе)

Нападателят на Университатя Крайова, Щефан Баярам (23 г.), коментира класирането на тима за втория предварителен кръг на Шампионската лига. Действащият шампион на румънската Суперлига победи Витебск с 1:0 в реванша, след като спечели първия мач с 4:1. В следващия кръг отборът ще се изправи срещу Левски София.

Румънският национал беше попитан дали това е бил последният му мач за Университатя Крайова, но той отказа да даде конкретен отговор.

Към Щефан Баярам има сериозен интерес от Андерлехт, най-титулуваният клуб в Белгия с 34 спечелени шампионски титли.

Щефан Баярам след реванша с Витебск: „Няма за какво да се упреквам“

„Аз се гордея със себе си, защото дадох всичко от себе си. Няма за какво да се упреквам. В завършващата фаза можех да се справя по-добре и ще се опитам да работя повече върху това на тренировки. Но като цяло няма за какво да се упреквам, дадох всичко, горд съм със себе си.“

Относно предстоящия съперник, Левски София, Баярам отбеляза: „Ще бъде много труден мач. Те са много силни домакини, имат многобройни фенове. Спечелиха с 4:0 и със сигурност ни очаква много тежък мач там. Но отиваме с мисълта да победим, а на реванша у дома със сигурност ще се класираме.“

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