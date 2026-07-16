Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Юрай Бадел: Левски е труден противник, ще ги проучим внимателно

Юрай Бадел: Левски е труден противник, ще ги проучим внимателно

  • 16 юли 2026 | 12:30
  • 838
  • 0
Юрай Бадел: Левски е труден противник, ще ги проучим внимателно

Защитникът Юрай Бадел сподели очакванията си за предстоящите сблъсъци с Левски от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Бранителят на Университатя (Крайова) изигра пълни 90 минути при вчерашния успех с 1:0 над МЛ Витебск, а следващият съперник на румънците в най-престижния европейски клубен турнир е именно отборът на Хулио Веласкес.

Треньорът на Университатя (Крайова): Левски е добър отбор, инвестираха в много добри играчи
Треньорът на Университатя (Крайова): Левски е добър отбор, инвестираха в много добри играчи

"Левски е труден противник. Честно казано, все още не сме ги анализирали много, защото гледаме мачовете си един по един. Сега ще ги проучим по-внимателно и ще видим за какво става въпрос. Те са много добър отбор и труден противник за нас.

Звездата на Крайова: Със сигурност ще отстраним Левски
Звездата на Крайова: Със сигурност ще отстраним Левски

До този мач обаче сме фокусирани върху първия мач от лигата. Треньорът винаги ни казва това - да се концентрираме само върху следващия мач", каза Бадел.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от БГ Футбол

Бурас на линия за битките с Университатя

Бурас на линия за битките с Университатя

  • 16 юли 2026 | 09:19
  • 1952
  • 3
Петрашило се завръща за Спартак (Варна)

Петрашило се завръща за Спартак (Варна)

  • 16 юли 2026 | 09:14
  • 1241
  • 1
Септември (Симитли) и Национал направиха хикс в контрола

Септември (Симитли) и Национал направиха хикс в контрола

  • 16 юли 2026 | 09:09
  • 720
  • 0
Луканов: Ще опитаме да изненадаме Левски

Луканов: Ще опитаме да изненадаме Левски

  • 16 юли 2026 | 08:58
  • 1162
  • 7
Гигант се раздедли с вратар

Гигант се раздедли с вратар

  • 16 юли 2026 | 08:54
  • 899
  • 0
Вече не е крива поляна, бил наравно с терените в Премиър лийг

Вече не е крива поляна, бил наравно с терените в Премиър лийг

  • 16 юли 2026 | 08:00
  • 6720
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

В Ълстър ЦСКА ще довършва започнатото

В Ълстър ЦСКА ще довършва започнатото

  • 16 юли 2026 | 07:00
  • 14955
  • 90
След епичен обрат Аржентина пак разплака Англия и ще защитава титлата си срещу Испания

След епичен обрат Аржентина пак разплака Англия и ще защитава титлата си срещу Испания

  • 16 юли 2026 | 00:05
  • 106860
  • 695
Меси посвети успеха над Англия на Марадона и отсече: Тази Аржентина може всичко, най-добрите сме, харесва ли ви или не

Меси посвети успеха над Англия на Марадона и отсече: Тази Аржентина може всичко, най-добрите сме, харесва ли ви или не

  • 16 юли 2026 | 08:53
  • 20006
  • 55
Медиите на Острова и още английски легенди разкъсаха Тухел: Неговата страхливост угаси мечтата ни за титла

Медиите на Острова и още английски легенди разкъсаха Тухел: Неговата страхливост угаси мечтата ни за титла

  • 16 юли 2026 | 09:29
  • 13728
  • 32
Финалът Испания – Аржентина ще създаде поне два прецедента в историята

Финалът Испания – Аржентина ще създаде поне два прецедента в историята

  • 16 юли 2026 | 01:40
  • 33015
  • 22
Какво наказание очаква Аржентина заради политическата провокация за Фолкландските острови?

Какво наказание очаква Аржентина заради политическата провокация за Фолкландските острови?

  • 16 юли 2026 | 11:44
  • 8016
  • 9