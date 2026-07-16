Юрай Бадел: Левски е труден противник, ще ги проучим внимателно

Защитникът Юрай Бадел сподели очакванията си за предстоящите сблъсъци с Левски от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Бранителят на Университатя (Крайова) изигра пълни 90 минути при вчерашния успех с 1:0 над МЛ Витебск, а следващият съперник на румънците в най-престижния европейски клубен турнир е именно отборът на Хулио Веласкес.

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"Левски е труден противник. Честно казано, все още не сме ги анализирали много, защото гледаме мачовете си един по един. Сега ще ги проучим по-внимателно и ще видим за какво става въпрос. Те са много добър отбор и труден противник за нас.

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До този мач обаче сме фокусирани върху първия мач от лигата. Треньорът винаги ни казва това - да се концентрираме само върху следващия мач", каза Бадел.

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Снимки: Gettyimages