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Треньорът на Университатя (Крайова): Левски е добър отбор, инвестираха в много добри играчи

  • 16 юли 2026 | 12:20
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Треньорът на Университатя (Крайова): Левски е добър отбор, инвестираха в много добри играчи

Старши треньорът на Университатя (Крайова) Филипе Коельо говори за следващия съперник на отбора в Шампионската лига - Левски. Португалският специалист похвали "сините", като отбеляза, че клубът е инвестирал в привличането на много добри играчи по време на летния трансферен прозорец.

Двата тима ще се срещнат във втория квалификационен кръг на най-престижния европейски клубен турнир. На старта в ШЛ Левски се справи с Борац (Баня Лука), докато румънският първенец отстрани МЛ Витебск.

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"Левски е добър отбор. Инвестирали са в някои много добри играчи, но ние ще се опитаме да дадем най-доброто от себе си. Трябва да продължим да работим и да подобряваме физическата си форма. Но без натиск, защото не е честно да се насилваме, за да стигнем до груповата фаза на Шампионската лига.

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Трябва да го правим стъпка по стъпка. Не е лесно да се стигне дотам. Много години минаха, откакто румънски отбор за последно достигна груповата фаза на Шампионската лига. В момента не мисля за груповата фаза на Шампионската лига. Но ще продължим да се борим", заяви Коельо.

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Снимки: Imago

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