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Алекс Илиев остава шеф на Спартак (Варна)

  • 16 юли 2026 | 12:38
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Алекс Илиев остава шеф на Спартак (Варна)

Във вчерашния ден се проведе редовно заседание на Общото събрание на СНЦ "Футболен клуб Спартак Варна 1918". На него бяха приети Годишният финансов отчет и докладът за дейността на Сдружението за 2025 г.

Общото събрание прие и промени в Устава на Сдружението, свързани с оптимизиране на структурата на управление. Досегашният модел с повече от един председател беше променен, като клубът вече ще се представлява от един председател. Председател на ФК "Спартак" Варна остава Алекс Илиев. Също така беше взето решение съставът на Управителния съвет да бъде оптимизиран, като числеността му се намалява от 9 на 5 членове, без към настоящия момент да бъдат избирани нови членове.

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Общото събрание освободи от състава на Управителния съвет Красимир Тръпчев, Красимир Зафиров и Радослав Станев поради несъвместимост между служебните им ангажименти и изпълнението на ръководните им функции в клуба. Те остават съпричастни към каузата на Спартак (Варна) и ще продължат да оказват съдействие и подкрепа за развитието на клуба, както винаги са го правили, независимо дали са били част от органите на управление. Освободен от Управителния съвет беше и лицето Мирослав Коларов. Друга промяна е свързана с избора на Мартен Демирев за заместник-председател на Сдружението.

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Спартак подхвана кауза за спасение на човешки живот

"Както всички знаете, неговото семейство в момента води най-важната битка – тази за здравето и живота на малката Натали-Ирен. ФК "Спартак" Варна изразява своята пълна подкрепа към Мартен и неговото семейство в този труден момент. Напомняме, че всеки желаещ може да закупи дарителски билет във фен магазина на клуба в подкрепа на каузата.

В точка "Други" от заседанието беше представена информация за текущото състояние на клуба, както и за основните приоритети през настоящия сезон, който за Спартак (Варна) започва на 17.07 (петък) от 19:00 ч. с домакинския двубой срещу ЦСКА 1948", написаха от "Коритото".

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Снимки: Startphoto

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