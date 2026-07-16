Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Официалното претегляне за MAX FIGHT 66 ще се проведе пред сградата на Община Бургас

Официалното претегляне за MAX FIGHT 66 ще се проведе пред сградата на Община Бургас

  • 16 юли 2026 | 11:05
  • 271
  • 0
Официалното претегляне за MAX FIGHT 66 ще се проведе пред сградата на Община Бургас

Остават два дни до MAX FIGHT 66: Бургас очаква грандиозна бойна галавечер, а официалният кантар е утре пред Община Бургас.

Остават само два дни до MAX FIGHT 66 – една от най-мащабните бойни галавечери на годината, която на 18 юли ще превърне Бургас в столица на бойните спортове.Днес в Бургас пристига голямата международна звезда на събитието – двукратният шампион на Турция по муай тай Бурак Пойраз.

Турският боец, който ще се изправи срещу шампиона на MAX FIGHT Мартин Петков в главната среща на вечерта, ще проведе открита тренировка в залата на MAX FIGHT GYM в Слънчев бряг от 16:00ч, където фенове и медии ще могат да наблюдават отблизо подготовката му само часове преди официалния кантар.

Със съдействието на Община Бургас, зала „Младост“ ще посрещне световни шампиони, международни звезди и едни от най-добрите български бойци в бойна карта, включваща 5 подгряващи срещи и 9 професионални двубоя, както и ден на отворените врати за младите таланти.

MAX FIGHT организира Ден на отворени врати
MAX FIGHT организира Ден на отворени врати

Преди голямата бойна вечер феновете ще имат възможност да се срещнат отблизо с участниците по време на официалния кантар, който ще се проведе на 17 юли (петък) пред сградата на Община Бургас.

Именно тогава всички участници ще застанат лице в лице за последен път преди решаващите битки на ринга. Безспорно най-очакваният двубой на вечерта е главната среща между шампиона на MAX FIGHT Мартин Петков и двукратния шампион на Турция Бурак Пойраз. 

Мартин Петков ще защитава титлата си срещу турчин
Мартин Петков ще защитава титлата си срещу турчин

Българинът влиза в битката с впечатляваща серия от 14 победи, 8 от които с нокаут, а последните му срещи приключват още в първия рунд. Срещу него ще застане един от най-утвърдените бойци на международната муай-тай сцена – Бурак Пойраз,  който е с 31 победи, 7 с нокаут и само 6 загуби. Той е  редовен участник в най-големите световни организации и претендент за титлата на Rajadamnern World Series (RWS), където се изправя срещу легендата Йодвича Пор Бунсит.

В подглавната среща световният шампион на UBO и шампион на България Владимир Георгиев се завръща на ринга на MAX FIGHT след близо едногодишно отсъствие заради контузия. Негов съперник ще бъде украинецът Микола Вовк, който пристига с професионален рекорд от 16 победи, 10 от които с нокаут, в двубой, който се очаква да бъде едно от най-сериозните изпитания в кариерата на българския шампион.

Владимир Георгиев срещу корав украинец на MAX FIGHT 66
Владимир Георгиев срещу корав украинец на MAX FIGHT 66

Голям интерес предизвиква и завръщането на непобедения нокаутьор Борислав Велев – Рой, който след две операции и две години извън ринга отново ще се бие пред българската публика. С впечатляващ рекорд от 14 победи и 14 нокаута, той ще се изправи срещу коравия французин Димитри Тренел.

Французин с 12 победи е съперникът на Борислав Велев за MAX FIGHT 66
Французин с 12 победи е съперникът на Борислав Велев за MAX FIGHT 66

Бургаската публика ще подкрепя и своя любимец Николай Дишков, шесткратен шампион на България и един от най-перспективните професионални боксьори у нас. Той ще срещне бившия носител на титлата WBF International Грегори „Лудия“ Тренел, който има впечатляващ професионален рекорд от 24 победи.

В бойната карта са включени още двубоите между Константин Стойков и Чарли Даинес, както и между световния и европейски шампион по муай тай Петър Стойков и тунизиеца Сабри Бен Хения, познат с участията си в GLORY, Enfusion и MAX FIGHT.

Освен професионалната галавечер, в събота на 18 юли от 12:00 до 16:00 часа MAX FIGHT организира и Ден на отворените врати на бойните спортове. Професионалният ринг ще бъде предоставен на десетки млади таланти от клубове от цялата страна, които ще проведат демонстративни двубои и спаринги във фестивален формат. Инициативата има за цел да насърчи развитието на бойните спортове, да даде възможност на младите състезатели да обменят опит и да усетят атмосферата на голяма международна галавечер още преди първия професионален двубой.

Организаторите отправят покана към всички жители и гости на Бургас да станат част от бойния уикенд – първо на официалния кантар на 17 юли пред Община Бургас, а след това и на MAX FIGHT 66 в зала „Младост“ на 18 юли.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

16-годишен шампион показа как изглежда истинската победа! Дари наградата си на пострадал фермер

16-годишен шампион показа как изглежда истинската победа! Дари наградата си на пострадал фермер

  • 16 юли 2026 | 08:58
  • 2677
  • 6
Четирима наши борци във втория ден на рейтинговия турнир в Унгария

Четирима наши борци във втория ден на рейтинговия турнир в Унгария

  • 16 юли 2026 | 08:47
  • 499
  • 0
Шамил Мамедов стана шампион на рейтинговия турнир по борба в Будапеща

Шамил Мамедов стана шампион на рейтинговия турнир по борба в Будапеща

  • 16 юли 2026 | 04:42
  • 1242
  • 0
Анди Руис ще възражда кариерата си

Анди Руис ще възражда кариерата си

  • 15 юли 2026 | 17:37
  • 2751
  • 1
Ей Джей се замислил над кариерата си след загубата на Илия Топурия

Ей Джей се замислил над кариерата си след загубата на Илия Топурия

  • 15 юли 2026 | 16:56
  • 1212
  • 0
Майкъл Венъм Пейдж се завръща в средна категория на UFC Париж

Майкъл Венъм Пейдж се завръща в средна категория на UFC Париж

  • 15 юли 2026 | 15:34
  • 524
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

В Ълстър ЦСКА ще довършва започнатото

В Ълстър ЦСКА ще довършва започнатото

  • 16 юли 2026 | 07:00
  • 12507
  • 75
След епичен обрат Аржентина пак разплака Англия и ще защитава титлата си срещу Испания

След епичен обрат Аржентина пак разплака Англия и ще защитава титлата си срещу Испания

  • 16 юли 2026 | 00:05
  • 105109
  • 681
Меси посвети успеха над Англия на Марадона и отсече: Тази Аржентина може всичко, най-добрите сме, харесва ли ви или не

Меси посвети успеха над Англия на Марадона и отсече: Тази Аржентина може всичко, най-добрите сме, харесва ли ви или не

  • 16 юли 2026 | 08:53
  • 16547
  • 36
Финалът Испания – Аржентина ще създаде поне два прецедента в историята

Финалът Испания – Аржентина ще създаде поне два прецедента в историята

  • 16 юли 2026 | 01:40
  • 29907
  • 18
Какво наказание очаква Аржентина заради политическата провокация за Фолкландските острови?

Какво наказание очаква Аржентина заради политическата провокация за Фолкландските острови?

  • 16 юли 2026 | 11:44
  • 3812
  • 3
Меси отново поведе в яростната надпревара с Мбапе

Меси отново поведе в яростната надпревара с Мбапе

  • 16 юли 2026 | 00:35
  • 27483
  • 35