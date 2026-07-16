Официалното претегляне за MAX FIGHT 66 ще се проведе пред сградата на Община Бургас

Остават два дни до MAX FIGHT 66: Бургас очаква грандиозна бойна галавечер, а официалният кантар е утре пред Община Бургас.

Остават само два дни до MAX FIGHT 66 – една от най-мащабните бойни галавечери на годината, която на 18 юли ще превърне Бургас в столица на бойните спортове.Днес в Бургас пристига голямата международна звезда на събитието – двукратният шампион на Турция по муай тай Бурак Пойраз.

Турският боец, който ще се изправи срещу шампиона на MAX FIGHT Мартин Петков в главната среща на вечерта, ще проведе открита тренировка в залата на MAX FIGHT GYM в Слънчев бряг от 16:00ч, където фенове и медии ще могат да наблюдават отблизо подготовката му само часове преди официалния кантар.

Със съдействието на Община Бургас, зала „Младост“ ще посрещне световни шампиони, международни звезди и едни от най-добрите български бойци в бойна карта, включваща 5 подгряващи срещи и 9 професионални двубоя, както и ден на отворените врати за младите таланти.

MAX FIGHT организира Ден на отворени врати

Преди голямата бойна вечер феновете ще имат възможност да се срещнат отблизо с участниците по време на официалния кантар, който ще се проведе на 17 юли (петък) пред сградата на Община Бургас.

Именно тогава всички участници ще застанат лице в лице за последен път преди решаващите битки на ринга. Безспорно най-очакваният двубой на вечерта е главната среща между шампиона на MAX FIGHT Мартин Петков и двукратния шампион на Турция Бурак Пойраз.

Мартин Петков ще защитава титлата си срещу турчин

Българинът влиза в битката с впечатляваща серия от 14 победи, 8 от които с нокаут, а последните му срещи приключват още в първия рунд. Срещу него ще застане един от най-утвърдените бойци на международната муай-тай сцена – Бурак Пойраз, който е с 31 победи, 7 с нокаут и само 6 загуби. Той е редовен участник в най-големите световни организации и претендент за титлата на Rajadamnern World Series (RWS), където се изправя срещу легендата Йодвича Пор Бунсит.

В подглавната среща световният шампион на UBO и шампион на България Владимир Георгиев се завръща на ринга на MAX FIGHT след близо едногодишно отсъствие заради контузия. Негов съперник ще бъде украинецът Микола Вовк, който пристига с професионален рекорд от 16 победи, 10 от които с нокаут, в двубой, който се очаква да бъде едно от най-сериозните изпитания в кариерата на българския шампион.

Владимир Георгиев срещу корав украинец на MAX FIGHT 66

Голям интерес предизвиква и завръщането на непобедения нокаутьор Борислав Велев – Рой, който след две операции и две години извън ринга отново ще се бие пред българската публика. С впечатляващ рекорд от 14 победи и 14 нокаута, той ще се изправи срещу коравия французин Димитри Тренел.

Французин с 12 победи е съперникът на Борислав Велев за MAX FIGHT 66

Бургаската публика ще подкрепя и своя любимец Николай Дишков, шесткратен шампион на България и един от най-перспективните професионални боксьори у нас. Той ще срещне бившия носител на титлата WBF International Грегори „Лудия“ Тренел, който има впечатляващ професионален рекорд от 24 победи.

В бойната карта са включени още двубоите между Константин Стойков и Чарли Даинес, както и между световния и европейски шампион по муай тай Петър Стойков и тунизиеца Сабри Бен Хения, познат с участията си в GLORY, Enfusion и MAX FIGHT.

Освен професионалната галавечер, в събота на 18 юли от 12:00 до 16:00 часа MAX FIGHT организира и Ден на отворените врати на бойните спортове. Професионалният ринг ще бъде предоставен на десетки млади таланти от клубове от цялата страна, които ще проведат демонстративни двубои и спаринги във фестивален формат. Инициативата има за цел да насърчи развитието на бойните спортове, да даде възможност на младите състезатели да обменят опит и да усетят атмосферата на голяма международна галавечер още преди първия професионален двубой.

Организаторите отправят покана към всички жители и гости на Бургас да станат част от бойния уикенд – първо на официалния кантар на 17 юли пред Община Бургас, а след това и на MAX FIGHT 66 в зала „Младост“ на 18 юли.

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