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MAX FIGHT организира Ден на отворени врати

  • 8 юли 2026 | 17:24
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MAX FIGHT организира Ден на отворени врати

MAX FIGHT организира Ден на отворени врати на 18 юли и превръща деня в истински спортен празник.

Организацията ще даде достъп до професионалния ринг в зала “Младост” в Бургас от 12:00 на обяд - за обиграване на младите таланти на българските бойни спортове.

Часове преди звездите на вечерта да излязат под прожекторите, същият професионален ринг ще бъде на разположение на подрастващите състезатели от цялата страна.

Клубове от цялата страна ще покажат уменията си на ринга - под истинските светлини на професионалните прожектори и на професионален ринг, на който вечерта ще излязат едни от най-добрите шампиони.

Форматът не е турнирен. Това е спортен празник по фестивален принцип - без класирания, без ограничения в стила, с фокус върху преживяването и обиграването.

Целта е да се създаде един общ празник, който да събере различни клубове и школи на едно място - да се докоснат до голямата сцена, да обменят опит и да изградят контакти.

Принципът е близък до популярните “open mat” събития, но издигнат на ново ниво - на професионален ринг, в деня на едно от най-големите бойни събития в България.

Всеки участник ще получи грамота за участие и възможност за снимки на ринга. Младите бойци ще могат да доведат родители и близки, които да ги подкрепят.

Освен незабравимото преживяване, участващите клубове ще получат и медийно отразяване покрай една от най-големите гала вечери в страната - шанс да се докоснат до професионалната сцена и да покажат работата си пред широка публика.

Събитието се организира с подкрепата на Община Бургас. За първи път професионален промоутър отваря вратите на ринга за клубове да направят демонстрационни двубои и да се обиграят - аматьори и полупрофесионалисти заедно.

MAX FIGHT и Община Бургас канят всички фенове от 12:00 в зала Младост, Бургас.

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