Владимир Георгиев срещу корав украинец на MAX FIGHT 66

След близо едногодишно отсъствие световният шампион на UBO Владимир Георгиев от БК Левски София – Българският бик се завръща на професионалния ринг на MAX FIGHT 66. Срещу него ще се изправи коравият украинец Микола Вовк, който пристига в Бургас с професионален рекорд от 16 победи (10 с нокаут) и 8 загуби.

Вовк е известен със своя неудобен и нестандартен стил на бокс, изключителна издръжливост и готовност да влиза в тежки битки срещу силни противници. За Владимир Георгиев това няма да бъде лесно завръщане, но шампионът никога не е избирал лесния път. Още с първия си двубой след паузата той приема сериозно международно предизвикателство.

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