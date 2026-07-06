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  3. Владимир Георгиев срещу корав украинец на MAX FIGHT 66

Владимир Георгиев срещу корав украинец на MAX FIGHT 66

  • 6 юли 2026 | 13:54
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Владимир Георгиев срещу корав украинец на MAX FIGHT 66

След близо едногодишно отсъствие световният шампион на UBO Владимир Георгиев от БК Левски София – Българският бик се завръща на професионалния ринг на MAX FIGHT 66. Срещу него ще се изправи коравият украинец Микола Вовк, който пристига в Бургас с професионален рекорд от 16 победи (10 с нокаут) и 8 загуби.

Вовк е известен със своя неудобен и нестандартен стил на бокс, изключителна издръжливост и готовност да влиза в тежки битки срещу силни противници. За Владимир Георгиев това няма да бъде лесно завръщане, но шампионът никога не е избирал лесния път. Още с първия си двубой след паузата той приема сериозно международно предизвикателство.

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