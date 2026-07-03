Французин с 12 победи е съперникът на Борислав Велев за MAX FIGHT 66

След две години отсъствие заради тежка контузия и две операции, любимецът на българската публика Борислав Велев – Рой отново се качва на ринга на MAX FIGHT. Срещу него ще се изправи французинът Димитри Тренел, който е с професионален рекорд от 12 победи (6 с нокаут), 5 загуби и 1 равен.

„След две години извън ринга Велев е напълно възстановен и е готов отново да поеме по пътя към световните върхове“, заяви президентът на MAX FIGHT Любен Джубрилов преди два дни във видео обръщение.

Борислав Велев се завръща на ринга след две години отсъствие

Към момента Рой има 14 победи с нокаут в 14 професионални срещи. На 18 юли в Бургас, зала “Младост” той отново ще бъде под светлините на прожекторите, а феновете могат да очакват безкомпромисен бокс и още един зрелищен международен двубой на ELITBET MAX FIGHT.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google