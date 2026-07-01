Мартин Петков ще защитава титлата си срещу турчин

На 18 юли световната класа муай-тай идва в Бургас за MAX FIGHT 66!

На 18 юли в спортна зала „Младост“ звездата и шампион на MAX FIGHT Мартин Петков ще се изправи срещу най-голямото предизвикателство в кариерата си – турската звезда Бурак Пойраз, в главния двубой на MAX FIGHT 66!

Пойраз е двукратен шампион на Турция и един от най-опасните бойци на международната муай-тай сцена, стъпвали някога на българска земя. Той е едно от водещите имена в Rajadamnern World Series (RWS) и редовно се изправя срещу световния елит на муай-тай.

Сред най-големите му битки е двубоят за титлата на RWS срещу муай-тай легендата Йодвича Пор Бунсит (Yodwicha Por. Boonsit). Роденият в Измир боец изгражда името си на легендарния стадион Rajadamnern в Банкок – смятан за свещената земя на муай-тай, където се състезават само най-добрите бойци в света.

Сега обаче турската звезда влиза на територията на MAX FIGHT, където ще срещне един от най-техничните и зрелищни български бойци – Мартин Петков.

Под ръководството на треньорите Антон Петров и Кирил Синевирски от Anton Petrov Academy, Петков влиза в двубоя със серия от 14 победи, 8 от които с нокаут, срещу едва 3 загуби, като последните му срещи приключват още в първия рунд.

Международна звезда срещу любимеца на родната публика.

Двамата ще се изправят един срещу друг по правилата на най-зрелищния муай-тай – с ММА ръкавици, в двубой, който обещава безкомпромисно зрелище.

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