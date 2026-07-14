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Кои отбори ще прескочат първото стъпало в квалификациите на Шампионската лига?

  • 14 юли 2026 | 07:37
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Кои отбори ще прескочат първото стъпало в квалификациите на Шампионската лига?

Днес ще се изиграят 10 мача от първия квалификационен кръг в Шампионската лига. Пресявките в турнира започнаха миналата седмица, а сега предстоят реваншите, които ще определят кои отбори ще продължат напред.

Българският първенец Левски посреща босненския Борац (Баня Лука) след 1:1 в първата среща. "Сините" са фаворит, а в следващя кръг ги чака Университатя (Крайова), който взе солиден аванс срещу Витебск.

Програмата за деня стартира в 18:00 часа с двубоя КуПС - Вардар (Скопие). Финландският тим спечели като гост с 2:0 и сега ще се опита да довърши започнатото. В 19:00 часа грузинският Иберия 1999 посреща Флора, а Интер Клуб Ескалдес ще е домакин на Линкълн Ред Импс.

В 20:00 часа унгарският Дьор излиза срещу Викингур с пасив от един гол от мача в Исландия. В същия час Рига ФК приема Арарат-Армения в опит да компенсира загубата с 0:2 като гост.

Приключи първият тур от откриващия кръг на квалификациите в Шампионската лига
Приключи първият тур от откриващия кръг на квалификациите в Шампионската лига

В 20:30 часа Сабах ще гостува на ТНС. Първият мач завърши 2:0 в полза на азерите. В 21:00 пък е срещата Дрита - Кауно Жалгирис.

Късните мачове от 22:00 са Ларн - Тре Фиори и Шамрок Роувърс - Флориана.

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