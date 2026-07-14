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Новият наставник на Леверкузен вече усеща връзката с клуба

  • 14 юли 2026 | 22:32
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Новият наставник на Леверкузен вече усеща връзката с клуба

Новият старши треньор на Байер (Леверкузен) Карлес Мартинес заяви, че „вече усеща връзката“ с отбора, след като започна предсезонната подготовка във вторник.

Наследникът на уволнения датчанин Каспер Юлманд изведе 28 футболисти на терена, като участниците на Световното първенство и последното попълнение Кенет Айхорн отсъстваха. Друга нова придобивка Афонсо Морейра обаче излезе за заниманието с основната група.

„Започвам да усещам истинска връзка с играчите и феновете на терена“, каза 42-годишният испанец, бивш треньор на Тулуза, пред репортери след тренировката. Мартинес някакси напомня предишния испански треньор на Леверкузен, спечелил титлата през 2024 г. Чаби Алонсо, който сега е в Челси. Но добави, че все още не е говорил по телефона със сънародника си, но пък се е чул с двама от помощник-треньорите на Алонсо.

Крилото Нейтън Тела не искаше да прави паралели между новия треньор и Чаби. „Не, мисля, че всеки има свои собствени идеи и интерпретации. Той е много комуникативен и говори много, а точно това ни е нужно като отбор“, каза нигериецът. „Имаме нови играчи, включително някои по-млади, и той ни дава ясна представа какво очаква от нас като отбор на терена.“

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След Алонсо на поста беше назначен Ерик тен Хаг, който бързо-бързо беше уволнен, а след него Каспер Юлманд не успя да класира тима за Шампионската лига. Мартинес се надява да даде нов тласък на Леверкузен. Отборът все още се нуждае от ляв и десен бек, тъй като се стреми да подобри шестото си място в Бундеслигата през миналия сезон.

„Искам всички да покажат максималното си ниво през следващите седмици и след това ще видим кой може да остане тук“, каза Мартинес. „Опитвам се да повиша нивото на всеки играч колкото е възможно повече.“

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Виктор Бонифейс се завръща след неуспешен наем във Вердер (Бремен) и е амбициран да се докаже пред новия треньор. В началното занимание той се включи с истинска страст и енергия, която напомня за най-добрите му дни. Иначе Байер (Леверкузен) ще изиграе шест приятелски мача преди старта на състезателния сезон в Купата на Германия срещу третодивизионния Веен (Висбаден) на 22 август.

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Снимки: Imago

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