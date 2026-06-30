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Лукас Петков и Елверсберг започват сезона с домакинство на Леверкузен

  • 30 юни 2026 | 21:09
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Лукас Петков и Елверсберг започват сезона с домакинство на Леверкузен

Новакът в Бундеслигата Елверсберг, който ще запише историческо първо участие в елита на германския футбол, започва участието си в първенството с домакински мач срещу шампиона от 2024 година Байер (Леверкузен). В Елверсберг играе българския национал Лукас Петков. Мачът ще бъде на 29 или 30 август, като все още Лигата не е обявила официално програмата за новия сезон. 

Датите за дерби мачовете между Борусия (Дортмунд) и Шалке 04 бяха обявени в понеделник, а в сряда ще бъдат обявени съперникът и мястото на провеждане на първия мач за сезона на шампиона Байерн (Мюнхен) на 28 август.

Стартът на Елверсберг в Бундеслигата ще се проведе на строителна площадка, тъй като трибуна с 5000 места няма да бъде завършена до втората половина на сезона. В резултат на това съблекалните все още са в контейнери.

Леверкузен ще представлява труден противник, както каза треньорът на “елфите” Винсент Вагнер. "Няма да е лесно. Но това не е лошо. Би било лошо да не вярваме в този отбор", каза той.

Елверсберг е най-малкият клуб от Бундеслигата в историята и дори не е самостоятелен град, тъй като е част от общността Шпизен-Елверсберг с население от 13 000 души.

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Снимки: Imago

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