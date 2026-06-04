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  3. Леверкузен избра слабо познат испанец за нов треньор

Леверкузен избра слабо познат испанец за нов треньор

  • 4 юни 2026 | 13:52
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Леверкузен избра слабо познат испанец за нов треньор

Байер (Леверкузен) се е спрял на досегашния треньор на Тулуза Карлес Мартинес за нов треньор, съобщава ексклузивно Флориан Плетенберг.

Както е известно, “аспирините” търсят нов наставник, след като датчанинът Каспер Юлманд не успя да класира отбора в Шампионската лига и няма да остане на поста, макар и все още раздялата с него да не е обявена. Германците имаха като варианти Андони Ираола и бразилеца Филипе Луис, но те избраха да поемат съответно Ливърпул и Монако.

Така Леверкузен се пренасочи и вече се е разбрал с 42-годишния каталунец Мартинес, който води Тулуза в три последователни сезона, но обяви по-рано, че няма да поднови договора си с французите. Испанецът ще подпише за две години с “аспирините”.

През доста кратката си кариера дотук Мартинес е водил само юношите на Кувейт до 20 години в периода 2020-2022 г. След това испанецът пое Тулуза през 2023 г., като последователно завършва веднъж на 11-о и два пъти на 10-о място в Лига 1, включително и през последния сезон.

Монако спечели битката с Байер (Леверкузен) за Филипе Луис
Монако спечели битката с Байер (Леверкузен) за Филипе Луис

В първия си сезон начело на клуба френският клуб се представя нелошо в Лига Европа и в група с Ливърпул се класира на второто място, преди да бъде елиминиран на 1/16-финалите от Бенфика.

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Снимки: Imago

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