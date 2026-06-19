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Байер (Леверкузен) привлече португалски талант

  • 19 юни 2026 | 07:42
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Байер (Леверкузен) привлече португалски талант

Германският Байер (Леверкузен) привлече нов млад португалски талант, след като подписа договор с Афонсо Морейра от френския Лион, съобщи агенция ДПА.

Клубът от Бундеслигата заяви, че младежкият национал на Португалия e подписал договор за пет години или до месец юни 2031-а година. Според германските медии, трансферната сума е на стойност 32 милиона евро, която ще влезе в касата на французите.

21-годишният Морейра е второто най-младо попълнение на Байер (Леверкузен) при новия треньор Карлес Мартинес. Миналата седмица притежатерите на дубъл от трофеи за 2024-а година в германския футбол привлякоха за 9 милиона евро 16-гдошния супер-талант Кенет Айххорн от Херта (Берлин).

„Афонсо Морейра е бърз, пъргав и умел нападател със способността да завършва и има отлично око за съотборниците си“, каза управляващият директор по спорта на Леверкузен Зимон Ролфес. „Неговата скорост и интензивен стил на игра са идеално решение за нашия отбор. С Афонсо ние получаваме допълнителна огнева мощ и креативност в атака.“

Морейра отбеляза осем гола и направи 11 асистенции в 32 мача за Лион през изминалия сезон.

„Чувствах, че този клуб е идеално решение за моите спортни амбиции“, каза той. „Ръководството на клуба ми определи ясен път, разгледа внимателно ситуацията и целите ми и ясно заяви, че твърдо вярва в моя потенциал“.

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