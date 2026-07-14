Монтираха една част от козирката на централната трибуна, ето как изглежда "Лаута" днес

Една част от централната трибуна на стадион "Локомотив" в Пловдив вече е покрита с козирка. Става въпрос за най-южната част от съоръжението. Работата по обекта напоследък изглежда, че протича в доста по-бързи темпове, в сравнение със ситуацията през зимата.

Готова е и хидроизолацията над скайбоксовете, така че в най-скоро време ще започне монтирането и на покривната конструкция в тази част на козирката.

В същото време вече са монтирани червени седалки в най-северната част на централната трибуна. Както вече информирахме читателите си, цялата трибуна ще има 3400 седящи места.

СНИМКА: Plovdiv24.bg

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