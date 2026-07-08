Димитър Илиев: Любо Пенев ме взе в ЦСКА, после при Андоне ядох само риба и салата, но пак ме прати в Миньор

Бившият национал Димтър Илиев се върна към периода си в гранда ЦСКА. Легендата на Локомотив (Пловдив) беше в "Гостът на Sportal.bg", където си припомни моменти от своята кариера.

"Предимно заради начина ми на мислене и реагиране на критики не сполучих в ЦСКА. Един треньор, когато реши, че някой не може да му свърши работа, трудно може да си промени мнението. Не получих шанс в ЦСКА. Единственият човек, който ми даде шанс в ЦСКА, беше Павел Дочев. Играх при него титуляр срещу Левски във Вечното дерби. С доверието на треньора се чувствах добре. Влязохме в групите на Лига Европа, но в първенството започнахме зле - една точка в три мача. Дочев си тръгна, след това при новите треньори не получих реален шанс. Йоан Андоне имаше негативно мнение. Имах много добри мачове в Локомотив, Любо Пенев беше треньор, когато се разбирах с ЦСКА. Той взе преди това Миневи и Тимонов от Ботев, гледаше да взима добри млади българи в ЦСКА.

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В Локомотив беше неразбория - Галя Топалова, Коко Динев. На Дани Кики и Акалски им се обадиха и ги бяха разубедили да подпишат с ЦСКА, на мен никой не ми се обади. Галя Топалова ми каза, че съм продаден в ЦСКА. Казах, че съм окей. Не крия, че за 21-годишен футболист имах излишни килограми. И сега обичам да си похапвам, но гледам какво хапвам (смее се). Любо Пенев се скара с "Титан", в Турция на лагера Андоне ми каза: "Ако не свалиш 4 кг, си търси друг отбор". Аз започнах да ям риба, салата, риба, салата, свалих точно 4,5 кг. Но пак си търсих нов отбор (смее се).

Отидох под наем в Миньор при Тони Велков, той отлично знае качествата ми. На другата година бях в Пирин под наем, имах удоволствието да играя с Иван Цветков, гладни месеци бяха, отборът оцеля, но след това го изхвърлиха за някакви смешни дългове. Имах договор за още 1,5 г. с ЦСКА, но разтрогнахме по взаимно съгласие. После отидох при Стефан Грозданов в Монтана. След това играх при Тони Велков в Локомотив (София), не се чувстваш като футболист, когато няма пари и има неразбории", каза пловдивчанинът.

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