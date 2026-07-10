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  3. Косич бесен заради селекцията в Локомотив (Пд)

Косич бесен заради селекцията в Локомотив (Пд)

  • 10 юли 2026 | 17:26
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Локо Пловдив продължава без директори – изпълнителен и спортен. Всичко това рефлектира върху старши треньора Душан Косич, който е бил бесен, че освен с отбора трябва да се занимава и с куп други неща, които не са от неговата компетенция, пише "Тема спорт".

Както е известно, доскорошният изпълнителен шеф, бившият футболист на тима Георги Величков, вдигна ръце и си тръгна след кратък период на поста. Той е бил категоричен, че в клуба цари хаос. От известно време се очаква развитие и около френски инвеститори, но такова продължава да няма.

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