Фенове на Локомотив направиха много сериозно дарение за ДЮШ на клуба

Сдружение "Магията на Пловдив“, което е създадено от привърженици на Локомотив Пловдив, направи поредния си огромен жест към детско-юношеската школа на "черно-белия" клуб.

Млад италианец започна проби в Локомотив (Пд)

Феновете дариха важни приспособения за над 10 000 евро, които със сигурност ще осигурят по-добри условия за развитието на младите таланти от академията на Локомотив Пловдив.

"Има каузи, които не се измерват само с цифри. Те се измерват с усмивките на децата, с надеждата в очите им и с възможността всеки ден да преследват мечтите си.

Днес, от името на Сдружение "Магията на Пловдив“, с огромна радост обявяваме поредното ни дарение за децата на Локомотив Пловдив – дарение на стойност над 10 000 евро, направено с една-единствена цел: да осигурим още по-добри условия за развитието на младите таланти.

Дарението включва: 285 нови футболни топки; Нови тренировъчни врати; Нови пейки за тренировъчната база в "Тракия“; Изцяло оборудвана треньорска стая с нови столове, треньорски бордове и най-съвременен специализиран софтуер за анализ и развитие на вратарите и полевите футболисти; Над 300 нови тренировъчни потника; Конуси и множество тренировъчни пособия, които ще направят тренировъчния процес още по-качествен, модерен и ефективен.

Косич бесен заради селекцията в Локомотив (Пд)

За нас това не са просто топки, врати, пейки или оборудване. Това са възможности. Това са по-добри тренировки, повече мотивация, повече увереност и повече шансове едно дете да сбъдне мечтата си.

Вярваме, че истинската сила на едно общество се крие в това как се грижи за своите деца. Именно затова продължаваме да инвестираме в тяхното бъдеще – не защото е лесно, а защото е правилно.

Благодарим на всички, които застават зад каузата на Сдружение "Магията на Пловдив“. Всяка подкрепа се превръща в реална промяна. Всяко добро дело оставя следа. А всяко дете, което получава шанс да се развива в по-добри условия, е още една победа за всички нас.

Ние вярваме, че шампионите се изграждат не само с талант, а и с грижа, отдаденост и хора, които застават зад тях още в първите им стъпки.

Ще продължим. Защото децата на Пловдив заслужават най-доброто. Защото доброто е заразно. Защото магията съществува, когато я създаваме заедно.

Сдружение "Магията на Пловдив“

Инвестираме в мечтите. Инвестираме в бъдещето.

Банкова сметка за спонсорства и дарения:

IBAN: BG62 IABG 7095 1001 3466 01

Титуляр: Сдружение "Магията на Пловдив“

Основание: Спонсорство за развитието на ДЮШ

Контакти:

tmoplovdiv@gmail.com

0879555291".

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