Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Монтират седалки на Централната трибуна на "Лаута"

Монтират седалки на Централната трибуна на "Лаута"

  • 9 юли 2026 | 18:00
  • 992
  • 4

В прилични темпове продължава работата по изграждането на централната трибуна на стадион "Локомотив" в Пловдив.

През днешния ден работници монтираха седалки в северната част на трибуната. По план съоръжението ще има 3400 седалки, а ако всичко върви добре, трибуната трябва да бъде въведена в експлоатация до края на годината.

В същото време се монтира дограмата на скайбоксовете, които са на две нива.

Работи се и по полагане на покривната хидроизолация, както и по хидроизолацията на самите редове.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

ФИФА отсъди в полза на Левски за Око-Флекс, Ботев може да обжалва

ФИФА отсъди в полза на Левски за Око-Флекс, Ботев може да обжалва

  • 9 юли 2026 | 14:53
  • 12283
  • 53
Спартак (Плевен) си върна нападател, взе и млад халф

Спартак (Плевен) си върна нападател, взе и млад халф

  • 9 юли 2026 | 14:11
  • 1577
  • 1
Нов играч в Балкан

Нов играч в Балкан

  • 9 юли 2026 | 13:45
  • 851
  • 1
Без външни попълнения в Национал

Без външни попълнения в Национал

  • 9 юли 2026 | 13:34
  • 755
  • 2
Струмска слава взе под наем талант на ЦСКА 1948

Струмска слава взе под наем талант на ЦСКА 1948

  • 9 юли 2026 | 13:27
  • 793
  • 2
Левски излезе с информация за билетите за реванша с Борац

Левски излезе с информация за билетите за реванша с Борац

  • 9 юли 2026 | 12:36
  • 1247
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец избира между трима за нов наставник

Лудогорец избира между трима за нов наставник

  • 9 юли 2026 | 17:27
  • 10513
  • 24
ЦСКА се завръща на европейската сцена, съперникът е коварен

ЦСКА се завръща на европейската сцена, съперникът е коварен

  • 9 юли 2026 | 07:08
  • 38313
  • 225
ФИФА отсъди в полза на Левски за Око-Флекс, Ботев може да обжалва

ФИФА отсъди в полза на Левски за Око-Флекс, Ботев може да обжалва

  • 9 юли 2026 | 14:53
  • 12283
  • 53
ФИФА въвежда безпрецедентна мярка за Франция – Мароко

ФИФА въвежда безпрецедентна мярка за Франция – Мароко

  • 9 юли 2026 | 16:30
  • 12442
  • 35
Ден 11 на "Уимбълдън" ще излъчи финалистките, изключителна битка между Гоф и Мухова

Ден 11 на "Уимбълдън" ще излъчи финалистките, изключителна битка между Гоф и Мухова

  • 9 юли 2026 | 14:34
  • 14754
  • 1
Вече са ясни детайлите по договора на Клоп с Германия, има изненадваща подробност

Вече са ясни детайлите по договора на Клоп с Германия, има изненадваща подробност

  • 9 юли 2026 | 14:28
  • 14073
  • 7