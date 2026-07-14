Андреа Стела не коментира Ред Бул: Имам си достатъчно работа в Макларън

Шефът на Макларън във Формула 1 Андреа Стела настоява, че има достатъчно грижи в собствения си отбор, за да се тревожи за проблемите, пред които са изправени конкурентните тимове във Формула 1. Повод за това стана въпрос за това какво би направил на мястото на Лоран Мекис в Ред Бул.

Базираният в Милтън Кийнс отбор се бори да задържи своята звезда Макс Верстапен, който е свързван с трансфер в Макларън, където ще се присъедини и неговият дългогодишен състезателен инженер Джанпиеро Ламбиазе.

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Ситуацията се усложнява и от факта, че болидът RB22 се оказа труден за каране и настройване, а въртящото се задно крило причини на нидерландеца два инцидента с висока скорост през последните седмици – съответно на „Ред Бул Ринг“ и „Силвърстоун“. 28-годишният пилот открито изрази недоволството си от тези проблеми.

Началото на сезона не беше леко и за Макларън, където Ландо Норис се сблъска с множество проблеми с надеждността, а болидът MCL40 рядко изглеждаше способен да се бори за победи, а понякога дори и за подиуми.

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Затова, когато бе попитан какво би направил на мястото на Мекис, Стела бързо подчерта значителния обем работа, който стои пред него и екипа му, докато действащият шампион при конструкторите се опитва да навакса изоставането си спрямо Мерцедес и Ферари.

„Имате предвид, ако бях на мястото на Лоран - отговори италианецът на среща с медии. - Знаете ли, имам достатъчно работа в Макларън, за да наваксам половин секунда в най-кратък срок.

„Не трябва да забравяме, че и ние нямахме добър старт на сезона от гледна точка на надеждността, като това се отнася както за задвижващата система, така и за шасито“, добави той.

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Стела посочи за пример Гран при на Великобритания, където според него отборът е извикал Оскар Пиастри в бокса с една обиколка закъснение, за да илюстрира тезата си.

„Дори и днес, от операционна гледна точка, аз твърдя, че трябваше да спрем Оскар една обиколка по-рано и щяхме да спестим време - каза той. - Така че, мисля, че като Андреа Стела имам достатъчно работа в Макларън, за да не мисля какво трябва да прави Лоран.“

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Въпреки че избегна конкретния въпрос, 55-годишният шеф отправи няколко топли думи към своя колега: „Лоран е много способен, много интелигентен и компетентен, така че съм сигурен, че ще направи всичко необходимо. Надявам се Макларън и Ред Бул да успеят да се присъединят към Мерцедес и Ферари, за да имаме още по-вълнуваща Формула 1 през втората половина на сезона.“

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Снимки: Gettyimages