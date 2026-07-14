Биното: Целта на Ауди е да се бори за титлата във Формула 1 до 2030

Шефът на отбора на Ауди във Формула 1, Матиа Биното, очерта целта пред германския производител да се бори за титлата световния шампионат до 2030 след стабилния старт на дебютанта в сериите.

Германската марка зае мястото на Заубер на стартовата решетка във Формула 1 за сезон 2026. След девет кръга от кампанията отборът е девети в класирането с шест точки, спечелени от Габриел Бортолето, за когото това е втори сезон в световния шампионат.

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Въпреки че ветеранът и съотборник на Бортолето, Нико Хюлкенберг, все още не е спечелил точки, Ауди демонстрира конкурентоспособност с участие във втората част на квалификацията (Q2) във всяко състезание, включително три влизания в Q3.

Това е основа, върху която може да се гради, а надеждата е през следващите години да се положат основите за следващата промяна в правилата, предвидена за 2031 година.

„Всъщност си поставихме цел, която се простира далеч отвъд 2026 и 2027 - заяви Биното пред motorsport.com. - Нашата цел е 2030: искаме да изградим отбор, способен да се бори за световния шампионат. Знаем, че по този път ще има важни етапи. Първият за нас вероятно ще бъде 2028, когато очакваме да направим по-нататъшен скок в представянето. Ето защо гледам на 2026 и 2027 предимно като на години на изграждане, а не като на години, които ще бъдат оценявани единствено по състезателните резултати.

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„На този етап най-много ме интересува да видя как компанията расте. Малко над сто души работят на пистата, но зад кулисите има около 1400 души, които работят всеки ден по шасито и задвижващата система. Често хората гледат само отбора на пистата, но това е видимата част от проекта. Пистата е черешката на тортата. Но първо трябва да направим тортата. За мен най-важните резултати през следващите две години ще бъдат тези, свързани с растежа на организацията.“

Вече е ясно къде болидът R26 се нуждае от подобрение, а именно в задвижващата система. В последното състезание на „Силвърстоун“ и Бортолето, и Хюлкенберг бяха сред последните по максимална скорост в квалификацията.

Последните резултати от ADUO също показват, че по отношение на мощността на двигателя с вътрешно горене, Ауди изостава с повече от 4% от предполагаемия еталон на Ред Бул Форд, което позволява на тима да използва два токена за подобрение на двигателя.

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Ауди се надява тези подобрения да изравнят мощността на задвижващата система с вече силното шаси, за което Бортолето заяви в Австрия, че е наравно с това на отбори като Мерцедес и други лидери.

„По отношение на задвижващата система не съм изненадан - добави Биното. - Знаех, че ще започнем малко по-късно, защото изграждаме напълно нови умения и знания. Това е дългосрочен проект и съм убеден, че Ауди ще има първокласна задвижваща система в рамките на няколко сезона.

„Що се отнася до шасито обаче, съм много доволен. Започнахме да изграждаме този проект преди няколко години и днес започваме да виждаме първите резултати. Това, което този отбор успя да постигне, вече е огромен успех и ми дава увереност. Това означава, че имаме правилните хора, за да изградим печеливш отбор.“

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„Винаги е трудно да се определи дали днес сме четвърти или пети по отношение на представянето на пистата, но е достатъчно да се вслушате в коментарите на пилотите от другите отбори. Всички признават, че нашата кола е много силна в завоите. Това се вижда и от анализа на данните: това, което губим на правите, успяваме да наваксаме в завоите.“

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Снимки: Gettyimages