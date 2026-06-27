Как "24-те часа на Спа" се превърна в GT състезание през 2001 година

В продължение на десетилетия „24-те часа на Спа“ беше върховото състезание за туристически автомобили. Ето как SRO спаси историческото събитие от забвение.

Днес „24-те часа на Спа“ е най-големият спектакъл в календара на GT3 сериите. Това обаче е сравнително модерен феномен. След възраждането на състезанието през 1964 година то прекарва почти половин век като емблематична и постоянна част от света на туристическите автомобили.

🔥 ROWE Pole Position 🔥



Alessio Rovera takes full honours aboard the #51 AF Corse Ferrari 296 GT3 Evo, securing Superpole victory here at Spa! 🚀#GTWorld pic.twitter.com/ioLqRupJtX — GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) June 26, 2026

Разбира се, границите между туристическите и GT спортните автомобили неведнъж са се размивали през онази епоха. Порше 911 печели три победи през 60-те години, а със сигурност може да се спори дали победилият през 1981 Мазда RX-7 е бил туристически автомобил, или GT машина. Същата неяснота съществува и около историческия триумф от 1991 г. на легендарния Нисан Skyline GT-R R32 „Годзила“, който напълно унищожи заводските BMW M3 E30.

Въпреки това събитието беше най-важното състезание за туристически автомобили на годината и служеше като коронно бижу на Европейския шампионат за туристически автомобили (ETCC) от 1966 до 1988 г. Дори след края на шампионата, надпреварата запази огромен интерес от страна на производителите по време на златната ера на Група А – най-вече с БМВ и неговите емблематични M3 E30.

През 90-те години обаче състезанието започва да губи значително от своя престиж. След края на регулациите на Група А, през 1993 г. е направен първоначален опит нововъзродената европейска GT сцена да бъде позиционирана като основна атракция.

По онова време GT състезанията далеч не са професионални. Порше 911 RSR е единствената наистина утвърдена платформа. Повечето други проекти са частно създадени автомобили, които прекарват повече време в ремонти в бокса, отколкото в обиколки на пистата. Не е изненадващо, че стартова решетка, доминирана от формат, подобен на Порше Къп, не успява да привлече зрителите.

90-те: Първо твърде скъпо, после твърде бавно

Така Кралският автомобилен клуб на Белгия (RACB) отново насочва вниманието си към туристическите автомобили през 1994 г., като напълно забранява спортните коли от списъка с участници – ход, повторен и от организаторите на „24-те часа на Нюрбургринг“.

Категорията Супер Туринг се очертава като логичен наследник на Група А. Макар двулитровите туристически автомобили да представляват техническа стъпка надолу спрямо последното поколение на Група А, формулата първоначално работи. БМВ се завръща с масирано заводско участие, доминирайки безпрепятствено годините на Супер Туринг.

И все пак магията на ерата на Група А не може да бъде възпроизведена. „Автомобилите от Супер Туринг ставаха все по-усъвършенствани, но бяха разработвани все повече за спринтови състезания. В резултат на това те станаха много скъпи“, споделя Стефан Рател пред Motorsport.com.



С шампионати като BTCC, които привличат световното внимание, производителите – с изключение на БМВ 320i – настройват своите пакети стриктно за къси спринтови формати. „Имаше много производители, но колите просто не бяха проектирани да издържат 24 часа“, казва Рател.

Когато само шепа автомобили от Супер Туринг се появяват за 24-часовото състезание през 1997 г., RACB дърпа аварийната спирачка. Регулациите са върнати още една стъпка назад, като се приемат правилата на Група N и базираната на серийни автомобили категория Суперпродъкшън.

Макар тази промяна да гарантира огромни стартови решетки от 1998 до 2000 г. и да въплъщава истинския дух на туристическите автомобили, първоначално замислен за Супер Туринг – модифицирани серийни коли без аеродинамични подобрения – тя създава нов проблем.

Публиката не се интересува да гледа автомобили, които приличат на тези от шоурума и са ограничени до едва 220 конски сили. „Трябваше да използват все по-малко привлекателни модели. Накрая наистина изглеждаше като ежедневни коли, които се състезават в продължение на 24 часа“, казва Рател.

Рискът на века

След поредни победи за Пежо през 1999 и 2000 г., RACB решава, че му е дошло до гуша от липсата на скорост. В рискован ход, който ще промени из основи събитието, клубът се свързва със SRO Motorsports Group.

По онова време никой не би могъл да предвиди, че ерата на туристическите автомобили в моторните спортове е към своя край, отстъпвайки място на златна епоха за GT състезанията.

„През 2000 г. тогавашният организатор, RACB, и промоутърът, който организираше събитието за тях, дойдоха при нас и ни попитаха дали бихме искали да дойдем с GT състезания“, разказва Рател.

За SRO предложението идва в перфектния момент. Организацията е професионализирала GT надпреварите толкова бързо през 90-те, че нейната първоначална, доминирана от производители GT1 класа, тъкмо се е сринала под тежестта на главоломно растящите разходи.

Макар GT шампионатът на ФИА да е понесъл сериозен удар, неговата втора категория, оглавявана от модели като Додж Viper GTS-R, Листър Storm и Порше 911 GT2, остава в пъти по-зрелищна от нискомощните Суперпродъкшън автомобили и далеч по-професионална от всичко, състезавало се на „Спа“ през 1993 г. Какъв по-добър начин да се утвърди идентичността на тази стартова решетка от това да ѝ се даде състезание за издръжливост, което да бъде перлата в короната?

Рател споделя: „Разбира се, бяхме възхитени, защото точно от това имахме нужда. Всяка важна категория има своето водещо събитие – IndyCar има „Инди 500“, спортните автомобили имат Льо Ман, а в миналото Формула 1 имаше Монако. Всяка категория се нуждае от едно наистина голямо събитие, което да е акцентът на сезона. Така че превръщането на „Спа“ в такова събитие веднага стана най-важната ни цел.“

Да убедиш падока

Докато организирането на логистиката било едно предизвикателство, събирането на достатъчно участници се оказало съвсем друго препятствие. Съвременните GT автомобили по онова време били създадени за дистанции от около 500 километра или максимална продължителност от три часа.

„Трябваше да убедим и нашите отбори, защото дотогава правехме тричасови, четиричасови състезания за издръжливост, а сега трябваше да им кажем, че ще се състезават 24 часа с всички допълнителни разходи, които това носи. Преходът не беше лесен“, признава Рател.

Въпреки това SRO продължава напред. От 2001 г. „24-те часа на Спа“ става официален кръг от шампионата ФИА GT, като предлага двойни точки, за да стимулира отборите. Както се очаква, механичната надеждност при изтощителната дистанция първоначално е огромно препятствие.

Това достига своята кулминация през 2003 г., когато по-малко мощният Порше 996 GT3 RS от второстепенния клас N-GT постига сензационна победа в генералното класиране срещу крехките машини от най-високия клас, печелейки състезанието с преднина от осем обиколки.

Въпреки първоначалните трудности, бързо става безспорно, че GT състезанията са единственото жизнеспособно бъдеще за събитието, тъй като всички заинтересовани страни печелят: надпреварата незабавно възвръща световното си значение, ФИА GT си осигурява своето определящо събитие, отборите се възползват от безпрецедентно медийно отразяване, а феновете се завръщат масово, за да наблюдават зрелищните GT автомобили по емблематичната писта.

През 2010 г. събитието отново се изправя пред кратък кръстопът. Първоначалният GT клас еволюира в официалния Световен шампионат GT1 – амбициозен проект, който в крайна сметка се оказва икономически неустойчив.

Междувременно планираното бъдеще, фокусирано върху GT2, се изпарява, когато класът не успява да събере достатъчно участници за предложения Европейски шампионат. В крайна сметка правата са прехвърлени на ACO, управляващия орган на Льо Ман, който ребрандира класа на GTE и го поддържа до 2023 г.

Нов промоутър, нови висоти

За щастие, бързо развиващата се категория GT3 предлага идеалния спасителен път за „24-те часа на Спа“. След като успешно навигира този преход, RACB гласува пълно доверие на SRO, като предава цялостната промоция и оперативното изпълнение на събитието на Рател.

„Сега ние изцяло промотираме събитието и то безспорно се превърна в най-голямото GT състезание в света. Това е наистина изключително събитие“, казва Рател. „Това е единствената стартова решетка със 70 и повече автомобила от една категория, където само пилотите правят разликата.



„Можете да вземете пилотите от колата, която е на полпозишън, да ги сложите в колата, която е последна на решетката, и те биха могли да спечелят състезанието. Всичко наистина се свежда до пилотите. А единствените класове, които имаме, са базирани на това, което наричаме категоризация на пилотите.



„Но от над 70-те автомобила обикновено има около 25, които са Pro автомобили, и повечето от тях са подкрепени пряко или непряко от автомобилни производители.



„Така че имаме около осем официално участващи производители – брой, който се среща само в Льо Ман. Льо Ман и „Спа“ са двете състезания в света, където има най-голям брой пилоти на заплата при производител на стартовата решетка.“



Преминаването към изцяло GT3 формат предизвиква и пълна еволюция в състезателния характер на надпреварата. „Състезанията за издръжливост бяха доста скучни. Спомням си, когато започнахме, в неделя сутрин имаше една кола, която водеше с една, две, три обиколки пред втората. И след това на практика нищо не се случваше“, разказва Рател.



„Ако погледнете последните 10 години, всяка година имахме между три и осем коли, а по-често между пет и осем, в една и съща обиколка след 24 часа. Това е спринт от началото до края с разлика на финала от само няколко секунди. Наистина е изключително оспорвано. И резултатът е, че в последните шест издания имахме шест различни марки победители.“

Днес „24-те часа на Спа“ се провежда на ниво на професионализъм, което напълно засенчва дори най-славните епохи на туристически автомобили от миналото си. Поглеждайки назад, визионерският риск, поет през лятото на 2000 г., се е отплатил на целия моторен спорт.

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Снимки: Gettyimages