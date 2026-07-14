Бивш играч на Юнайтед и ПСЖ се завърна в Сарагоса

Андер Ерера официално се завърна в Реал Сарагоса след като от там започна професионалната му кариера. Това съобщиха от клуба.

🤍 𝑨𝑵𝑫𝑬𝑹 𝑯𝑬𝑹𝑹𝑬𝑹𝑨 💙



✍️ Acuerdo con el centrocampista, que vestirá la blanquilla en la temporada 2026-27



¡Bienvenido, Ander! pic.twitter.com/rsNc0I64rD — Real Zaragoza (@RealZaragoza) July 14, 2026

След като договорът на испанецът с аржентинския Бока Хуниорс изтече, той реши да направи пълен кръг в своята кариера. Неговият първи професионален клуб, Реал Сарагоса, където пробива от юношеските формации и си спечелва трансфер в Атлетик Билбао.

Ерера, който представи достойно Юнайтед между 2014 и 2019 г., подписа едногодишен договор със Сарагоса, който ще се състезава в третото ниво на испанския футбол през следващия сезон.

Бившият играч на Пари Сен Жермен се завръща в родния си отбор 15 години след като го напусна. Той ще се опита да помогне на тима да спечели промоция в това, което се очаква да бъде последната му кампания като футболист за 36-годишния испанец.

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