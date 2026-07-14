Бивш играч на Юнайтед и ПСЖ се завърна в Сарагоса

Андер Ерера официално се завърна в Реал Сарагоса след като от там започна професионалната му кариера. Това съобщиха от клуба.
След като договорът на испанецът с аржентинския Бока Хуниорс изтече, той реши да направи пълен кръг в своята кариера. Неговият първи професионален клуб, Реал Сарагоса, където пробива от юношеските формации и си спечелва трансфер в Атлетик Билбао.
Ерера, който представи достойно Юнайтед между 2014 и 2019 г., подписа едногодишен договор със Сарагоса, който ще се състезава в третото ниво на испанския футбол през следващия сезон.
Бившият играч на Пари Сен Жермен се завръща в родния си отбор 15 години след като го напусна. Той ще се опита да помогне на тима да спечели промоция в това, което се очаква да бъде последната му кампания като футболист за 36-годишния испанец.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google