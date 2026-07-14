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  3. Бивш играч на Юнайтед и ПСЖ се завърна в Сарагоса

Бивш играч на Юнайтед и ПСЖ се завърна в Сарагоса

  • 14 юли 2026 | 17:45
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Бивш играч на Юнайтед и ПСЖ се завърна в Сарагоса

Андер Ерера официално се завърна в Реал Сарагоса след като от там започна професионалната му кариера. Това съобщиха от клуба.

След като договорът на испанецът с аржентинския Бока Хуниорс изтече, той реши да направи пълен кръг в своята кариера. Неговият първи професионален клуб, Реал Сарагоса, където пробива от юношеските формации и си спечелва трансфер в Атлетик Билбао.

Ерера, който представи достойно Юнайтед между 2014 и 2019 г., подписа едногодишен договор със Сарагоса, който ще се състезава в третото ниво на испанския футбол през следващия сезон.

Бившият играч на Пари Сен Жермен се завръща в родния си отбор 15 години след като го напусна. Той ще се опита да помогне на тима да спечели промоция в това, което се очаква да бъде последната му кампания като футболист за 36-годишния испанец.

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