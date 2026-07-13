Новата ера в Реал стартира днес с един непознат Моуриньо начело

Жозе Моуриньо не пристигна във Валдебебас миналия петък, за да започне работа. Той дойде, за да се увери, че всичко върви по план. Португалският треньор от седмици подготвя сезона заедно със структурите на Реал Мадрид чрез срещи и дистанционно планиране. Ето защо първият му ден в спортния комплекс, вече с работния анцуг, беше по-скоро инспекция, отколкото представяне. В понеделник, в осем сутринта, предсезонната подготовка ще започне официално, но новата ера вече е в ход от известно време.

Моуриньо посочи с каква мисия пристига в Реал Мадрид

Заедно с нея идва и послание, което Моуриньо повтаря от първите си срещи с различните отдели на клуба и което в първия си ден изрази публично за първи път: сезонът трябва да се изживее като мисия. „Тук съм, за да помогна на всички да станат по-добри: играчи, щаб... Да създам култура на работа, отговорност, амбиция. Не е да работиш в Реал Мадрид, а да работиш за Реал Мадрид.“

Това е идеята, върху която той иска да изгради новия Реал Мадрид. От първия ден той настоява, че успехът ще дойде само ако всеки човек в клуба поддържа еднаква ежедневна взискателност и същия състезателен глад. Спечелването на титли е целта, но преди това той възнамерява да промени културата на ежедневната работа се казва в материала на "Марка".

🔊 Mourinho: “Working for Real Madrid is an honor and a responsibility”. pic.twitter.com/KWjPOzSUC1 — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 10, 2026

Той няма да дойде в клуба и да направи чистка. Няма никакво намерение да проявява враждебност, да отстранява или уволнява когото и да било. Иска да бъде обединяващ елемент.

В понеделник той ще започне да пренася този си подход и на терена. Националите, които участваха на Световното първенство (някои от които все още са в турнира), ще се присъединяват постепенно, след като изпълнят минималните срокове за физическа и психическа почивка (около 3 седмици). Така Моуриньо ще води първите тренировки с наличните футболисти и голям брой представители на школата. През последните седмици той е проучил индивидуални доклади и лично е избрал младежите, които иска да види отблизо. За мнозина това ще бъде много повече от възможност да тренират с първия отбор – това ще бъде първият изпит пред треньор, който иска да ги опознае без посредници.

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Португалецът не пристига с намерението да прави революция във Валдебебас. Неговият най-близък кръг от доверени лица вече е определен, но идеята не е да се разгражда съществуващата структура. Напротив. Той иска да се опре на професионалистите, които вече работят в клуба, и да ги превърне в част от проекта. „Той няма да дойде в клуба и да направи чистка. Няма никакво намерение да проявява враждебност, да отстранява или уволнява когото и да било. Иска да бъде обединяващ елемент“, обясняват пред „Марка“ от неговото обкръжение. Въпреки това, първата мярка вече е факт. Моу ще разчита на Пинтус, който ще продължи да отговаря за физическата подготовка, но не и на Йопис, който ще бъде заменен от Нуно Сантош.

🔊 Mourinho: “Trabajar para el Real Madrid es un honor y una responsabilidad”. pic.twitter.com/Kv78OeO302 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 10, 2026

Всичко това се вписва в думата, която той повтаря най-често, откакто прие предизвикателството: мисия. За Моуриньо не става въпрос само да тренира Реал Мадрид. Става въпрос за изграждане на среда, в която отговорността, амбицията и задължението за победа са ежедневие, много преди топката да започне да се търкаля. „Той иска да създаде добра атмосфера между всички и те да знаят, че всеки ще бъде важен за крайната цел“, обясняват от обкръжението му, определяйки го като „обединяващ“ профил.



вестник "Марка"

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