Тибо Куртоа ще бъде готов за началото на новия сезон в Ла Лига

Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа ще бъде готов за началото на сезон 2026/27 в Ла Лига, пишат испанските медии. Белгиецът е преминал медицински преглед и не е открита сериозна контузия.

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По-рано имаше предположения, че Куртоа може да пропусне началото на предстоящия сезон поради травма, получена на Световното първенство. Куртоа получи травмата при загубата с 1:2 от Испания на четвъртфинала на Мондиал 2026, като беше заменен в 71-ата минута. В крайна сметка, резервният вратар на Белгия Сене Ламенс допусна грешка за решителния гол, който изпрати Испания на полуфиналите.

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Снимки: Gettyimages