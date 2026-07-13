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Тибо Куртоа ще бъде готов за началото на новия сезон в Ла Лига

  • 13 юли 2026 | 19:00
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Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа ще бъде готов за началото на сезон 2026/27 в Ла Лига, пишат испанските медии. Белгиецът е преминал медицински преглед и не е открита сериозна контузия.

Куртоа обясни за контузията си и отсече: Много трудно щяха да ми вкарат втори гол
Куртоа обясни за контузията си и отсече: Много трудно щяха да ми вкарат втори гол

По-рано имаше предположения, че Куртоа може да пропусне началото на предстоящия сезон поради травма, получена на Световното първенство. Куртоа получи травмата при загубата с 1:2 от Испания на четвъртфинала на Мондиал 2026, като беше заменен в 71-ата минута. В крайна сметка, резервният вратар на Белгия Сене Ламенс допусна грешка за решителния гол, който изпрати Испания на полуфиналите.

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Снимки: Gettyimages

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