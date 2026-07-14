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  3. Николай Грязин пропуска рали „Естония“, кой ще е фаворит в WRC2?

Николай Грязин пропуска рали „Естония“, кой ще е фаворит в WRC2?

  • 14 юли 2026 | 15:32
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Рупе Корхонен има възможността да затвърди лидерската си позиция в WRC2, когато рали „Естония“ върне Световния рали шампионат към високоскоростните макадамови отсечки тази седмица.

Финландецът се изкачи на върха в класирането след рали „Акрополис“ в Гърция, където четвъртото му място в WRC2 беше достатъчно, за да го изведе с три точки пред Алехандро Кахон. Тъй като няколко от най-близките му съперници за титлата отсъстват от стартовия списък в Естония, базираното в Тарту състезание може да се окаже важна възможност за Корхонен да набере инерция преди рали „Финландия“, което следва две седмици по-късно.

По-лесно рали ли очаква лидерът в WRC в Естония?
По-лесно рали ли очаква лидерът в WRC в Естония?

Големите отсъстващи са звездите на Ланча: Николай Грязин и Йоан Росел, като българският пилот беше начело в класирането в WRC2 до рали "Акрополис" през юни.

Задачата му обаче далеч не е лесна.

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Гладките, бързи и изискващи пълна отдаденост макадамови пътища на Естония възнаграждават увереността и прецизността, а стартовият списък в клас Rally2 е пълен с пилоти, способни да спечелят на тази настилка. Корхонен стартира като лидер в шампионата, но Роберт Вирвес пристига като пилота, когото много местни фенове ще следят най-внимателно.

Вирвес спечели първата си победа в WRC2 на родна земя именно в това състезание миналата година и се завръща след нова победа в класа си в Гърция. Естонецът е шести в шампионата, на 14 точки зад Корхонен, но е спечелил максимален брой точки и в двата си старта в WRC2 досега през сезона - 50 пункта.

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Трети силен резултат би го поставил твърдо в битката за титлата.

Вирвес е част от силното домакинско участие. Ромет Юргенсон ще стартира с Форд Fiesta Rally2 на М-Спорт, докато Яспар Вахер, Патрик Енок, Егон Каур и Йоосеп Ралф Нагене добавят още надежди за местните фенове за успех в класа. За по-младите местни екипажи има и допълнителен стимул: награден фонд от 50 000 евро за млади естонски пилоти ще бъде разпределен между първите трима отговарящи на условията естонски състезатели в WRC2 или WRC3.

Този пакет е част от по-широка подкрепа, насочена към подпомагане на международното развитие на следващото поколение естонски пилоти, като допълнителни 50 000 евро ще бъдат предоставени на фонда „Следваща рали звезда на Естония“ в подкрепа на програмата за развитие на Енок.

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Корхонен ще се изправи и срещу силен финландски контингент. Теему Сунинен, който вече има победа в WRC2 този сезон, носи доказана скорост с Тойота Yaris Rally2, докато бившият шампион в WRC2 Емил Линдхолм се завръща с Токспорт зад волана на Шкода Fabia Rally2. Лаури Йона, Мико Хейкилd и Туука Каупинен добавят още талант към групата пилоти, които би трябвало да се чувстват комфортно на бързия макадам в Естония.

В по-широкия списък с участници влизат още Ян Соланс, Фабрицио Салдивар, Юки Ямамото, Артур Пеламург, Миле Йохансон и Джовани Трентин, което гарантира, че няма да има почти никакво място за грешки през трите състезателни дни.

Николай Грязин триумфира в WRC2, поведе в класирането за световната титла
Николай Грязин триумфира в WRC2, поведе в класирането за световната титла
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Снимки: Gettyimages

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