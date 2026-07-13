Рабио: Това, което казах за Ямал преди две години, беше вярно тогава

Халфът на националния отбор на Франция Адриен Рабио говори на пресконференция преди полуфиналния сблъсък на Мондиал 2026 утре срещу европейския шампион Испания.

"Нямаме план срещу Ямал. Съсредоточили сме се върху целия отбор на Испания, не само върху един играч. Те са опасни във всяко ниво - в притежанието на топката, в атаките на малки пространства, в комбинативната игра. Трябва да мислим за това, а не за определен играч", смята футболистът на Милан.

🚨 Adrien Rabiot 🇫🇷 : « PAS DE PLAN ANTI-YAMAL 🇪🇸 ! On se concentre sur l’équipe espagnole.



On ne focalise pas sur un joueur. ❌ » pic.twitter.com/0ddXRoImqk — Actu Foot (@ActuFoot_) July 13, 2026

"Спомням си какво съм казал за Ламин Ямал преди две години и, че му остава дълъг път. По това време е било вярно. Но това е футболът, не ни е страх от никого. Влизаме в мача в най-доброто състояние", вярва той.

"Нищо не подсказва, че ще бием Испания. Но ние сме концентрирани, добре сме се подготвили за срещата. Уверени сме, но и смирени. Надявам се да отидем на финал", пожела си Рабио.

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Снимки: Imago