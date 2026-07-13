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  3. Рабио: Това, което казах за Ямал преди две години, беше вярно тогава

Рабио: Това, което казах за Ямал преди две години, беше вярно тогава

  • 13 юли 2026 | 22:57
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Халфът на националния отбор на Франция Адриен Рабио говори на пресконференция преди полуфиналния сблъсък на Мондиал 2026 утре срещу европейския шампион Испания

"Нямаме план срещу Ямал. Съсредоточили сме се върху целия отбор на Испания, не само върху един играч. Те са опасни във всяко ниво - в притежанието на топката, в атаките на малки пространства, в комбинативната игра. Трябва да мислим за това, а не за определен играч", смята футболистът на Милан

"Спомням си какво съм казал за Ламин Ямал преди две години и, че му остава дълъг път. По това време е било вярно. Но това е футболът, не ни е страх от никого. Влизаме в мача в най-доброто състояние", вярва той.

"Нищо не подсказва, че ще бием Испания. Но ние сме концентрирани, добре сме се подготвили за срещата. Уверени сме, но и смирени. Надявам се да отидем на финал", пожела си Рабио.

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Снимки: Imago

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