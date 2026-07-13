Борац проведе официалната си тренировка на "Герена" преди реванша с Левски

Слушай на живо: Левски - Борац Баня Лука

Шампионът на Босна и Херцеговина Борац (Баня Лука) проведе официалната си тренировка на "Герена" в навечерието на реванша срещу Левски от първия кръг на квалификациите за Шампионска лига. Първият двубой, игран преди седмица в Баня Лука, завърши при резултат 1:1, което го оставя напълно отворен като изход. Все пак психологическо предимство е на страната на Левски заради домакинството в реванша и екзалтираните "сини" фенове. В лагера на босненците обаче са убедени, че разполагат с необходимите качества, за да поднесат неприятна изненада в София.

Очакванията са двубоят на стадион „Георги Аспарухов“ да се играе пред отлична атмосфера, като „сините“ фенове отново ще окажат сериозна подкрепа на своя отбор. Именно домакинската публика е един от козовете, на които Левски ще разчита в опита си да направи решаващата крачка към следващата фаза.

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От своя страна Борац няма намерение да се защитава през всичките 90 минути. Тимът от Баня Лука показа в първия мач, че умее да бъде опасен в преходите и при статичните положения, а сега ще се опита да използва всяка грешка на играчите на Левски.

Всички предпоставки са налице за още един оспорван сблъсък. В четвъртък вечер на стадион „Георги Аспарухов“ ще получим отговора на това кой заслужава повече да продължи европейския си път към най-елитния турнир в Европа.

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