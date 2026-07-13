Левски отворя новия магазин на Герена

Последните приготовления по отварянето на новия фен магазин на Герена се извършват в часовете преди реванша от Шампионската лига утре вечер. Магазинът се намира пред сектор А на стадион Георги Аспарухов и е планирано да работи в деня на домакинските срещи на Левски. Стартът ще бъде даден утре преди мача с Борац Баня Лука.

Феншопът ще отваря в 10:00 часа във всеки ден, в който Левски играе домакински двубой, и ще работи до края на срещата. От Левски обясниха, че целта е да се намалят опашките и да се улесни достъпът до официалните екипи, абонаментните карти и останалите артикули на „сините“.

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