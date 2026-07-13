Серхио Перес: В Ред Бул всички работеха за Верстапен

Пилотът на Кадилак във Формула 1 Серхио Перес обясни, че по времето, когато той беше съотборник с Макс Верстапен в Ред Бул, всички в екипа са работили са успеха на нидерландеца.

Макс спечели четирите си поредни световни титли във втория период на доминация на Ред Бул, когато болидите на тима превъзхождаха сериозно колите на другите тимове.

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„В Ред Бул имах подкрепа до определена степен – обясни Перес в подкаста High Performance, като тази му теза не е особена изненада. – Когато аз побеждавах, Хорнър и Марко бяха щастливи, но в крайна сметка ми казаха, че целият проект е изграден около Верстапен.

„Макс получаваше основните инженери с опит. Всичко отиваше при него, всички работеха за него, но аз знаех това още преди да подпиша с Ред Бул.

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„Имаше години, в които бях на нивото на Макс, но когато се появяваха новите неща за колата, разликата с Верстапен нарастваше.

„Въпреки тази подкрепа от страна на тима, Макс е невероятно завършен пилот. Той ме научи как да съм лидер на отбора и да вдигам нивото си на представяне, въпреки че тогава не разполагах с нужните условия за това.

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„Когато аз си тръгнах и на моето място дойдоха други пилоти, в отбора осъзнаха каква работа съм свършил за тези 4 години.“

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Снимки: Gettyimages