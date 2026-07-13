Американец сменя Алонсо за първата тренировка в Белгия

Отборът на Астън Мартин обяви, че Фернандо Алонсо ще пропусне първата свободна тренировка преди Гран При на Белгия на „Спа“ този петък.
В рамките на първите 60 минути за подготовка в Ардените двукратният световен шампион ще бъде заменен от резервния пилот на тима Джак Крауфорд. За американеца това ще е общо трето участие в свободна тренировка от началото на сезон 2026.
До момента той се включи в откриващите подготвителни сесии в Япония и Австрия. На „Сузука“ Крауфорд седна в болида на Алонсо, а на „Ред Бул Ринг“ замени Ланс Строл.
Според правилника във Формула 1 всеки отбор трябва да използва млад и неопитен пилот в поне четири тренировки в хода на сезона (по две с всяка от колите си). Това означава, че до края на кампанията в Астън Мартин единствено Строл ще трябва да пропусне една откриваща тренировка, а Алонсо няма да се налага да пропуска повече сесии.
Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages