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Британската полиция издирва две откраднати каски на Верстапен

  • 13 юли 2026 | 17:32
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Британската полиция издирва две откраднати каски на Верстапен

Британската полиция издирва две реплики на каски на Макс Верстапен, които са били откраднати по време на Гран При на Великобритания на „Силвърстоун“.

Става въпрос за каски, задигнати от фургон на компанията STEMx, която ги използва за обучение на ученици в цяла Великобритания. Шлемовете са изработени специално за STEMx, а компанията обучава ученици на необходимите знания и умения, които са необходими в моторните спортове.

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Целта на проекта да максимално рано да бъдат открити млади таланти, които да бъдат насочени към профилирано образование, подходящо за моторните спортове и Формула 1.

Засега разследването на полицията не е дало резултат, въпреки че крадците са били заснети от охранителна камера, а проектът на STEMx е стопиран, тъй като е необходимо време компанията да получи нови реплики.

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Снимки: Gettyimages

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