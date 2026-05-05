Риера остава начело на Айнтрахт... засега

Треньорът на Айнтрахт (Франкфурт) Алберт Риера ще остане начело на отбора за мача от Първа Бундеслига в петък срещу Борусия (Дортмунд), въпреки недоволството на феновете от испанеца, съобщава вестник "Билд" в понеделник.

Той беше назначен да замени Дино Топмьолер през януари, но резултатите бяха противоречиви, а странно изявление на пресконференция преди двубоя през миналата седмица предизвика недоумение.

Айнтрахт (Франкфурт) изпусна последния влак за топ 6

Айнтрахт, който се стреми да си осигури европейско участие чрез Бундеслигата, загуби с 1:2 у дома срещу Хамбургер ШФ миналата събота, за да отстъпи мястото, даващо право на участие в Лигата на конференциите, със само две оставащи срещи до края на сезона. Футболистите на "орлите" бяха освиркани от публиката след този двубой.

"Билд" написа, че мачът с Дортмунд може да е последен шанс за Риера да обърне ситуацията. Договорът му е до лятото на 2028 година, но вестникът прогнозира, че раздяла в края на сезона е вероятна във всеки един случай.

Последният мач на Айнтрахт (Франкфурт) през сезона на 16 май е у дома срещу Щутгарт.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages