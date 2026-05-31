  3. Ади Хютер се връща в Айнтрахт (Франкфурт)

  • 31 май 2026 | 14:55
Ади Хютер се връща в Айнтрахт (Франкфурт) за своя втори период като старши треньор на първия тим с договор до 2029-а година, съобщи клубът от Бундеслигата. 56-годишният Хютер поема поста от Алберт Риера, който изкара четири месеца вместо Дино Топмьолер и напуска. Иначе тимът завърши на разочароващото за амбициите им 8-о място в крайното класиране, което ги извади от участие в европейските клубни турнири за новата кампания. Първият период на Хютер беше доста успешен и продължи от 2018-а до 2021-а година, като заведе Айнтрахт на полуфинал в Лига Европа, както и на полуфинал в турнира за Купата на Германия година по-късно. Но във финансовата столица на Германия смятат, че е поставил основите на бъдещите успехи.

След това е работил за Борусия (Мьонхенгладбах) и Монако, където напусна през октомври. Неговото напускане на Айнтрахт през 201-а година беше без каквито и да е проблеми, тъй като се случи с изтичане на договора. „Ади Хютер е символ на смел атакуващ футбол, яснота при поставянето на задачите и дисциплина“, заяви Маркус Кроше, член на спортния борд на Франкфурт. „След много ползотворни разговори сме убедени, че заедно можем да изведем нашия клуб напред. Предимство е, че Ади познава структурите, обстановката и хората в клуба и около него и няма да се нуждае от период на адаптация.“  Хютер заяви: „За мен е много специално и емоционално да бъда отново треньор на Айнтрахт. Времето, което прекарахме заедно във Франкфурт, ми направи силно впечатление и винаги е оставало в сърцето ми. Гледайки назад, винаги съм имал чувството, че имам незавършена работа.“ Задачата няма да бъде лесна, тъй като Франкфурт планира мащабна промяна в състава след разочароващия сезон 2025-26.

