Уволненият треньор на РБ Лайпциг е недоволен, че не е успял да се раздели както трябва с футболистите

Бившият старши треньор на РБ Лайпциг Оле Вернер изрази недоволство, че не му е била дадена възможност да се сбогува с футболистите и служителите след изненадващото му уволнение от клуба.

РБ Лайпциг уволни Вернер и неговите помощник-треньори Том Цихон и Патрик Колман въпреки това, което мнозина биха определили като успешен дебютен сезон - трето място в Бундеслигата и класиране за Шампионска лига, пише агенция АП.

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„Оле свърши страхотна работа, той ни изведе до Шампионската лига, но ние също трябва да гледаме напред“, коментира ръководителят по футболните въпроси в Ред Бул Юрген Клоп, който е взел решението заедно с председателя на Надзорния съвет на клуба Оливер Минцлаф.

Вернер отговори с писмо до футболистите, служителите и феновете на РБ Лайпциг в LinkedIn, в което заяви: „За съжаление, моментът на това решение направи невъзможно да се сбогувам с всички вас лично.“

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38-годишният специалист си спомни това, което той нарече „много позитивно“ време, в което е бил помолен да „придаде на отбора нов облик по отношение на поведението и стила му на игра, като същевременно установи нова, устойчива йерархия в съблекалнята“. Той добави, че е направил много промени и смята, че „заедно успяхме да изпълним този мандат“.

С 20 победи и 5 равенства в 34 кръга от Бундеслигата, Оле Вернер спечели повече точки от всеки друг треньор в РБ Лайпциг. Той благодари на спортния директор на клуба Марсел Шафер в писмото си, но не спомена Клоп или Минцлаф.

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Наследник на Вернер начело на РБ Лайпциг се очаква да бъде бившият треньор на Майорка Мартин Демикелис, който не успя да спаси тима в Ла Лига. Самият Вернер пък напусна предишната си работа във Вердер (Бремен), след като отказа да удължи договора си с клуба.

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