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Зомер се е разбрал с Брюж

  • 13 юли 2026 | 07:59
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Зомер се е разбрал с Брюж

Вратарят на Интер Ян Зомер ще продължи кариерата си в Клуб Брюж, твърди авторитетният спортен журналист Фабрицио Романо. Според източника, страните са постигнали пълно съгласие по сделката. Швейцарският вратар ще подпише краткосрочен договор с белгийския клуб.

Отбелязва се, че Зомер е получил няколко оферти, включително изгодна от Испания, но е избрал да се присъедини към Клуб Брюж. 37-годишният вратар ще стане титуляр в новия си отбор.

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Зомер напусна Интер в края на сезон 2025/2026 като свободен агент. Преди това той игра за Байерн Мюнхен и Борусия Мьонхенгладбах. Миналият сезон, като титулярен вратар на миланския отбор, той спечели италианското първенство и достигна до осминафиналите на Шампионската лига.

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