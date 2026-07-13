Зомер се е разбрал с Брюж

Вратарят на Интер Ян Зомер ще продължи кариерата си в Клуб Брюж, твърди авторитетният спортен журналист Фабрицио Романо. Според източника, страните са постигнали пълно съгласие по сделката. Швейцарският вратар ще подпише краткосрочен договор с белгийския клуб.
Отбелязва се, че Зомер е получил няколко оферти, включително изгодна от Испания, но е избрал да се присъедини към Клуб Брюж. 37-годишният вратар ще стане титуляр в новия си отбор.
Интер се раздели с четирима от ветераните си
Зомер напусна Интер в края на сезон 2025/2026 като свободен агент. Преди това той игра за Байерн Мюнхен и Борусия Мьонхенгладбах. Миналият сезон, като титулярен вратар на миланския отбор, той спечели италианското първенство и достигна до осминафиналите на Шампионската лига.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google